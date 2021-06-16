Pogba Müslüman mı? Paul Pogba ne zaman Müslüman oldu?
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Pogba Müslüman mı? Paul Pogba ne zaman Müslüman oldu?

Pogba Müslüman mı? Paul Pogba ne zaman Müslüman oldu?
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Ronaldo'dan sonra yıldız futbolcu Pogba da basın toplantısına damga vurdu! İçki şişesini masadan kaldırdı. Gelişme sonrası Pogba Müslüman mı? Paul Pogba ne zaman Müslüman oldu gibi soruların yanıtları araştırıldı.

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Paul Pogba'dan dikkat çeken bir hareket geldi. 20'li yaşlarının başında Müslümanlığı seçen Fransız orta saha oyuncusu, Avrupa Şampiyonası sponsorlarından biri olan içki markasına ait şişeyi masadan kaldırdı. Gelişme sonrası Pogba Müslüman mı ve Paul Pogba ne zaman Müslüman oldu gibi aramalar yapıldı.

POGBA MÜSLÜMAN MI?

The Times'a konuşan yıldız futbolcu, 20'li yaşlarının başında Müslüman olduğunu söylemişti. Paul Pogba, arkadaşlarıyla dua ettiğini ve kendisini çok iyi hissetmesi üzerine Müslüman olmaya karar verdiğini vurgularken; İslamiyetin medyada yanlış tanıtıldığına dikkat çekmişti.

"Müslüman olmak beni çok değiştirdi. Hayatta bir şeyleri fark ettim. Belki de beni daha huzurlu bir insan yapıyor. Annem Müslüman olmasına rağmen ben Müslüman doğmadım. Ancak herkese saygı göstererek büyüdüm" ifadelerini kullanan Fransız futbolcu sözlerine şöyle devam etmişti;

"Çok sayıda Müslüman arkadaşım vardı. Her zaman konuşurduk. Kendimi birçok konuda sorguladım. Sonra araştırma yapmaya başladım. Arkadaşlarımla bir kez dua ettik ve farklı şeyler hissettim. Kendimi gerçekten iyi hissettim. O günden beri devam ediyorum. Günde 5 kez ibadet etmek zorundasınız. Bu İslamiyet'in temellerinden biri."

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