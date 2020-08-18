PMYO sınavları ne zaman? 2019-2020 PMYO 2. sınıflar eğitim sonu sınavı tarihleri belli oldu! 2020 PMYO başvuruları ne zaman? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2019-2020 PMYO 2. Sınıflar Eğitim Sonu Sınavı tarihleri duyuruldu. Koronavirüs nedeniyle ertelenen sınavlar arasında bulunan 2019-2020 sınavları için tarihler açıklandı.

PMYO 2. sınıflar eğitim sonu sınavı tarihleri açıklandı. Diğer yandan PMYO taban puanları da araştırılmaya başladı. YKS puanı ile başvuruların alınacağı PMYO başvuru tarihleri belli oldu mu sorusu da merak ediliyor. İşte, PA duyurusu ve PMYO sınav tarihleri...

PMYO EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi'nden yapıan duyuruda yer alan bilgide; ''03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

04-05 Eylül 2020 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereği ilan olunur.'' ifadelerine yer verildi.

PMYO BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Tercih yapan öğrenciler arasından puanı en yüksek olan 2 bin 500 öğrenci, iki yıllık eğitim görecekleri Polis Meslek Yüksek Okulu'na kayıt yaptırabilecek. Ancak henüz başvuru tarihleri açıklanmadı.

PMYO TABAN PUANLARI

YÖK'ün ytaptığı açıklamada, 2020 yılında geçerli olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250