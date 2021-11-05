PMPL Avrupa Şampiyonası katılımcı 16 takım belli oldu
PMPL Avrupa Şampiyonası bünyesinde güçlerini paylaşacak takımlar belli oldu.
Geçtiğimiz haftalarda büyük mücadelelere sahne olan ve şampiyonluğuna Supermassive Blaze'in ulaşarak büyük para ödülünü kazandığı PUBG Mobile Pro League Turkey 2.Sezon'da dereceye giren ilk beş takım PMPL Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkının sahibi olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde tamamlanan diğer bölgelerin turnuvaları ile birlikte PMPL Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 16 takımın tamamı belli oldu. Türkiye, Batı Avrupa ve CIS bölgesinden gelen 15 takımın yanına PMPL EMEA Championship Season 1 şampiyonu Natus Vincere ekibi katılacak.
11 - 14 Kasım tarihleri arasında çevrimiçi ortamda düzenlenecek olan etkinlikte ilk yedi takım arasında yer alabilen takımlar büyük final yolundaki son adım olan PUBG Mobile Global Championship 2021 - League: West etkinliği bileti yanında yüklü bir para ödülünün de sahibi olacaklar.
PMPL Avrupa Şampiyonası katılımcı takımları
Natus Vincere
KoninaPower
1218
MadBulls
De Muerte
ARCRED
SuperMassive Blaze
World Of Wonders
Futbolist
1907 Fenerbahçe Esports
S2G Esports
Game-Lord
Exquisite Decode UK
Unicorns of Love
Giants Gaming
Eastern Stars