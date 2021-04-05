TOKAT PLEVNE KAHRAMANI GAZİ OSMAN PAŞA, MEMLEKETİ TOKAT'TA ANILDI

PLEVNE kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 121'inci yıl dönümünde, doğum yeri Tokat'ta düzenlenen törenle anıldı.

PLEVNE kahramanı Gazi Osman Paşa, vefatının 121'inci yıl dönümünde, doğum yeri Tokat'ta düzenlenen törenle anıldı.

1832- 1900 yılları arasında yaşayan ve özellikle 1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşı Plevne savunmasındaki başarılarından dolayı Sultan 2'nci Abdülhamid tarafından 'Gazi' unvanı verilen Tokat doğumlu Gazi Osman Paşa için kentte anma töreni düzenlendi. Gazi Osman Paşa Müzesi'nde düzenlenen törene Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Aslan, Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu,48'inci Piyade Alay Komutanı Albay Ayhan Ocak, Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vefatının 121'inci yıl dönümünde Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'yı anmak için toplandıklarını belirterek, Millet, bir vatan üzerinde yaşayanların ve bu insanları birbirine bağlayan müştereklerin; yani dil, din, tarih, ortak ideal ve amaçların tümünü ihtiva eden bir kavramdır. Bu kavramın sürekliliği, sağlam bir bilincin varlığına bağlıdır. Tarihin akışına bakıldığında, bunu başarabilmiş milletlerin çok sınırlı olduğunu görürüz. Bu bilinç düzeyine uzak olanlarsa aynı toprak üzerinde yaşayabilirler, dil, din, tarih, kısaca aynı kültürü paylaşıyor olabilirler. Ancak böyle toplumlar iç ve dış saldırılar karşısında fırtınada savrulan bir gemi misali güvenli bir limana ulaşmakta zorlanırlar. Tarihimize 93 Harbi olarak geçen 1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşı başladığında Osman Paşa, Vidin ve Rahova bölgelerinin korunmasıyla görevliydi. Rusların Berkofça Dağları'nı aşmaya başlamasından sonra Osman Paşa'ya Plevne'ye hareket emri verildi. Haziran ayı sonunda Ruslar Tuna'yı aştıktan sonra Plevne'ye geldiler. Ruslar, kolaylıkla galip olacaklarını ve süratle İstanbul önlerine varacaklarını ümit ederek 20 Temmuz 1877'de şehre saldırdılar. Fakat Osman Paşa'nın Plevne'yi kahramanca savunması onları hayal kırıklığına uğratmıştı. Öyle ki düşmanları bile Gazi Osman Paşa'nın cesareti ve kahramanlığı önünde saygı ile eğilmişlerdir. Adına destanlar, marşlar, türküler yazdığımız, üniversitemize, kışlamıza, okullarımıza, caddelerimize gururla adını verdiğimiz Osman Paşa'yı ve Plevne ruhunu iyi anlamalıyız ve genç kuşaklara iyi anlatmalıyız dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı