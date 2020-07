PlayStation Temmuz Tasarrufları İndirimleri Başladı PlayStation mağazasında indirim kampanyaları birbirini kovalıyor. Halihazırda devam etmekte olan Çok Oyunculu Günler'in yanına bir yenisi eklendi.

PlayStation mağazasında indirim kampanyaları birbirini kovalıyor. Halihazırda devam etmekte olan Çok Oyunculu Günler'in yanına bir yenisi eklendi. Bugün itibarıyla PlayStation mağazası kampanyası Temmuz Tasarrufları başladı.

Eskiden olsa iki indirim kampanyası arasına belirli bir süre girer ve biz oyuncular da sıradaki kampanyayı büyük bir sabırsızlıkla beklerdik. Aslında şimdi de bekliyoruz ama artık Sony Interactive Entertainment sıradaki devreye sokmak için mevcut olanın bitmesini beklemiyor. Haliyle önümüze aynı anda birden fazla seçenek sunuluyor.

PlayStation Temmuz Tasarrufları Oyunları Neler?

Yüzde 70 oranında indirim sağlayan Çok Oyunculu Günler devam ederken, bugün eş değer oranda indirim sağlayan Temmuz Tasarrufları başladı. Bugünden itibaren 23 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek olan kampanya kapsamında yetmişten fazla oyun, kırk beşten fazla paket ve yüz yirmiden fazla eklenti indirime girmiş durumda.

Şuradan ulaşabileceğiniz kampanya sayfasına bakacak olursak, Assassin's Creed Odyssey, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint - Standard Edition, Assassin's Creed Rogue Remastered, CODE VEIN, SOULCALIBUR VI, Strange Brigade, TT Isle of Man - Ride on the Edge indirimleri ile dikkat çekiyor. Eğer PlayStation Plus aboneliğiniz varsa, Sherlock Holmes : The Devil's Daughter, The Sinking City, FlatOut 4: Total Insanity, WRC 7 FIA World Rally Championship, özel sürümleri ile WRC 8 FIA World Rally Championship, V-Rally 4 ve Tennis World Tour oyunlarında fazladan indirim hakkı elde edeceksiniz.

70 TL'den Ucuz Oyunlar Kampanyası

Temmuz Tasarrufları dışında 70 TL'den Ucuz Oyunlar adı altında bir başka seçeneğinizin daha olduğunu söyleyelim. Eğer üstteki kampanyada aradığınız bulamamışsanız, bir de buna bakmanızı tavsiye ederiz. Buradan ulaşabileceğiniz sayfada, Detroit: Become Human Dijital Deluxe Sürüm, Assassin's Creed Unity, The Last Guardian, Amnesia: Collection, The Town of Light ve State of Mind, tercih edilebilir oyunlar olarak karşımıza çıkıyor. İyi oyunlar dileriz!

