PlayStation Plus Temmuz Ayı Ücretsiz Oyunları Belli Oldu

Pek çok oyunsever tarafından tercih edilen oyun konsolu PlayStation, Plus olarak adlandırılan abonelik sistemi dahilinde kullancılarına aylık olarak ücretsiz oyun oynama imkanı sunuyor. Her ay değişen bu oyunlar, kimi zaman en bilindik oyunlar olabiliyorken kimi zamansa popülerliği biraz daha az olan oyunlar oluyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte Sony'nin abonelik sistemi dahilinde kullanıcılarına bir aylığına ücretsiz sunacağı oyunlar belli oldu. Gelin o oyunlara yakından bakalım;

Steam Yaz İndirimleri'nde 10 TL ve 20 TL altına satın alabileceğiniz en iyi oyunları görmek için tıklayınız.

Horizon Chase Turbo

Oyun, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülmesine rağmen sahip olduğu 90'lar teması nedeniyle konsol sahipleri tarafından fazlasıyla sevildi. Tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz Horizon Chase Turbo'yu 5 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Elbette bu oyunu ücretsiz olarak oynamak için bir PlayStation Plus aboneliğinizin olması gerektiğini unutmayın.

Not: Bu oyunun bilgisayar sürümü de bulunuyor. Yaz indirimlerinin devam ettiği Steam'den de erişebileceğiniz oyun şu an için yüzde 40 oranında indirimli ve fiyatı 20 TL. Bu oyunu bilgisayarınızdan oynamak isterseniz burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Pro Evolution Soccer 2019

Sony'nin temmuz ayı boyunca ücretsiz sunacağı oyunlarından bir diğeri ise PES 2019. PlayStation sahiplerinin büyük oranda sahip oldukları bu futbol oyunu da temmuz ayında ücretsiz olarak oynanabilecek.

Bu oyunlara sahip olabilmeniz için bir PlayStation Plus aboneliğine sahip olmanız gerektiğini belirtmiştik. Eğer bir PlayStation 4 oyun konsolunuz varsa ve PlayStation Plus abonesi olmak istiyorsanız, konsolunuzda bulunan PlayStation Store'a erişmeniz gerekmektedir. Sadece 1 aylık abonelik satın almak isterseniz 23.99 TL, 3 aylık abonelik isterseniz 74.99 TL ve 6 aylık abonelikse 179.99 TL olarak etiketlendirilmiş durumda. Tercih edeceğiniz abonelik çeşidine sahip olduktan sonra bu oyunları 5 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.