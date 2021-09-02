PlayStation Plus Eylül ayı oyunları açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PlayStation Plus Eylül ayı oyunları açıklandı

PlayStation Plus Eylül ayı oyunları açıklandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Sony, PS Plus Eylül ayında hangi oyunları ücretsiz olarak vereceğini açıkladı. İşte PlayStation Plus Eylül 2021 tarihinde verilen ücretsiz oyunlar…

PlayStation Plus aboneleri Eylül ayında üç oyuna ücretsiz olarak erişebilecek. IO Interactive'in Hitman 2'si ve I'llFonic'in Predator: Hunting Grounds ve Ghost Town Games'in Overcooked! All You Can Eat oyunu ücretsiz olarak veriliyor.

PlayStation 4 kullanıcıları için Hitman 2 ve Predator: Hunting Grounds verilirken PlayStation 5 kullanıcılarına Overcooked! All You Can Eat ücretsiz olarak veriliyor.

PlayStation Plus Eylül ayı oyunlarını kütüphanenize kalıcı olarak 7 Eylül'den 4 Ekim'e kadar ekleyebileceksiniz. Ağustos ayının oyunları Hunter's Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville ve Tennis World Tour 2'yi almadıysanız 6 Eylül 23:59'a kadar süreniz var.

PLAYSTATION PLUS EYLÜL 2021 OYUNLARI

  • Hitman 2 (PlayStation 4)
  • Predator: Hunting Grounds (PlayStation 4)
  • Overcooked! All You Can Eat (PlayStation 5)
Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Derya Şensoy Seren Serengil Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Salih Uçan Samet Aybaba Burak Yılmaz Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
PlayStation Plus Eylül ayı oyunları açıklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 08:36:59. #1.15#

title