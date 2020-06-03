PlayStation Days of Play İndirimleri Başladı
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PlayStation Days of Play İndirimleri Başladı

Sony PlayStation cephesinde, yılın büyük bir merakla beklenen sıradaki indirim dönemi olan Days of Play başladı.

PlayStation Days of Play İndirimleri Başladı
03.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:50

Sony PlayStation cephesinde, yılın büyük bir merakla beklenen sıradaki indirim dönemi olan Days of Play başladı. Onlarca dijital ve kutulu oyun ve PlayStation Plus aboneliği uygun fiyatları ile alınmayı bekliyor.

İster dijital olsun ister kutulu, günümüzdeki oyunların fiyatları artık cep yakar hale gelmeye başladı. Haliyle bizler de oynamayı istediğimiz bir oyunu alabilmek için alınabilir diyeceğimiz seviyelere inmesini bekliyoruz. Neyse ki yıl genelinde birçok indirim dönemi oluyor ve bizim için de alım fırsatı doğuyor. Days of Play de bu dönemlerin arasında yer alıyor.

Hem dijital hem de kutulu oyunları kapsayan Days of Play, bu hafta itibarıyla başladı. Dijital ve kutulu oyunlarda da 17 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyasında, sürüsüne bereket oyunun alınabilir seviyelere indiğini söyleyebiliriz.

Days of Play İndirimlerinde Neler Var?

Öncelikle dijital ile başlayalım. Buradan ulaşabileceğiniz Days of Play sayfasında, 90 TL'den Ucuz Oyunlar, 90 TL'den ucuz oyunlar, En Çok Satanlar ve Eklentiler olmak üzere dört farklı kategori bulunuyor. Genel olarak baktığımızda dikkat çeken birçok oyun olduğunu görebiliyoruz. Mesela Resident Evil 3 (2020), DOOM Eternal, Marvel's Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Need for Speed: Heat, Days Gone, Call of Duty: Modern Warfare 2 - Campaign Remastered, Star Wars Jedi: Fallen Order, Dreams, Mortal Kombat 11, Tekken 7, Predator: Hunting Grounds, Death Stranding, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition, Monster Hunter World: Iceborne Master Edition, HITMAN 2, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, The Outer Worlds, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint - Standard Edition, Battlefield V, Dying Light: The Following - Gelişmiş Sürüm, A Plague Tale: Innocence, Borderlands 3 ve BioShock: The Collection, son derece makul seviyelere inmiş durumlar. Ayrıca seçili oyunların eklentilerinin ve özel sürümlerinin de alınabilir seviyelere inmiş olduklarını görebiliyoruz.

Öte yandan, bir yıllık PlayStation Plus aboneliği de % 30 indirimle 125.99 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Kutulu oyun tarafında ise yine 17 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek indirimler söz konusu. PlayStation Türkiye tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruya bakılırsa, tüm teknoloji marketlerinde geçerli olacak kampanyaya göre Death Stranding ve Days Gone 449 TL yerine 149 TL, Nioh 2 469 TL yerine 249 TL, Predator: Hunting Grounds 299 TL yerine 149 TL, PUBG 179 TL yerine 99 TL karşılığında satın alınabiliyor.

Bunun dışında, 189 TL üzerinden satılan Concrete Genie ve MediEvil oyunlarından herhangi birini alırsanız, diğeri hediyeniz olacak.

3-17 Haziran tarihleri arasında kutulu oyunlarda geçerli indirim günleri "Days of Play" başlıyor! Kampanyaya tüm teknoloji marketlerden ulaşabilirsiniz.#PlayStation #DaysOfPlay pic.twitter.com/C9jwOM9IMG

— PlayStation Türkiye (@PlayStationTR) June 2, 2020

Kaynak: Tamindir

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