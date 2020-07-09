PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Sızdırıldı! İşte PlayStation 5 Türkiye Fiyatı PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu mu? Posta, PlayStation 5 Türkiye fiyatını sızdırdı. İşte PlayStation 5 Türkiye fiyatı.

PlayStation 5 Türkiye fiyatı belli oldu mu? Posta, PlayStation 5 Türkiye fiyatını sızdırdı. İşte PlayStation 5 Türkiye fiyatı.

PlayStation 5 Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Posta, PlayStation 5 Türkiye fiyatı hakkında bir teknoloji mağazası zincirinin stok görüntüsüne ulaştı. Stok görüntüsüne göre, PlayStation 5 Türkiye fiyatının 7.999 TL olacak. Hemen aşağıdan Posta'nın paylaştığı görsele bakabilirsiniz.

PS5'in 7.999 fiyat etiketinden satışa sunulup sunulmayacağı bilinmiyor. Fiyatta değişiklikler yaşanabilir. Sony tarafından resmi fiyat bilgisi açıklanmadı. PS5'de iki adet sürüm bulunmakta. Fiyatı sızdırılan modelin CD sürücülü olan olduğu düşünülmekte.

PlayStation 5 Ne Zaman Satışa Çıkacak?

PlayStation 5 ne zaman satışa sunulacak ve ne zaman ön siparişe açılacak henüz bilinmezliğini korumakta. Konsolun tatil sezonunda geleceği söylenmekte. PS5, AMD Zen 2 temelli CP, 3.5GHz 8 Çekirdekli işlemciden gücünü alacak ve özel bir AMD RDNA 2 tabanlı GPU ile gelecek. 16GB RAM'e sahip olacak olan PlayStation 5, yüksek hızlı SSD ile fark yaratacak.

Sizler sızdırılan PS5 fiyatı hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir