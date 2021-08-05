PlayStation 5 özel yeni VR başlık için yeni detaylar paylaşıldı!
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PlayStation 5 özel yeni VR başlık için yeni detaylar paylaşıldı!

PlayStation 5 özel yeni VR başlık için yeni detaylar paylaşıldı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Bu yılın başlarında duyurulan PlayStation 5 için geliştirilen yeni VR cihazı Digital Foundry, söylentilere göre çok iddialı geliyor. PlayStation 5 VR özellikleri sızdırıldı!

Sony'nin PlayStation 5 için geliştirdiği VR cihazı Digital Foundry'nin özellikleri sızdırıldı.

Digital Foundry'nin Direct Weekly isimli videosunun bu haftaki bölümünde teknoloji editörü Richard Leadbetter, kısa süre önce duyurulan PlayStation 5'e özel yeni VR başlık için açıklanmamış bazı teknik detayları gördüklerini belirtti. Ancak ne yazık ki Wekkly, yeni cihazın özelliklerine dair herhangi bir detay paylaşmadı.

PlayStation 5 özel yeni VR başlık için yeni detaylar paylaşıldı!

PLAYSTATION 5 VR ÖZELLİKLERİ

Ortaya çıkan sızıntılara göre, ürün PS5'e tek bir kablo üzerinden bağlanacak yani kablosuz olmayacak. UploadVR sitesine göreyse üründe toplam 4000 x 2040 piksel gibi yüksek bir çözünürlük olacak. Burada her göze 2000 x 2040 piksel çözünürlük denk gelecek. Üründe 110 derece görüş açısına göre ayarlanmış HDR destekli OLED panel kullanılacak. Ayrıca, geliştirilmiş bir göz takip sistemi, odaklandığımız nesneleri daha ayrıntılı bir şekilde görmemize olanak sağlayacak.

  • Cihaz, PS5'e tek bir kablo üzerinden bağlanabilecek
  • PS5 VR, 4000x2040 çözünürlüğe sahip olacak. Mevcut cihaz 1920x1080.
  • Geliştirilmiş bir göz takip sistemine sahip olacak.
  • Yalnızca kontrolcüde değil, aynı zamanda kafa setinde de dokunsal geri bildirim bulunacak.

Sony, yeni nesil PlayStation 5 VR için resmi tanıtımı ne zaman yapacak henüz bilinmiyor. Ancak, gerçekten de etkileyici ve PlayStation hayranlarını memnun edecek bir cihaz üzerinde çalışıldığı biliniyor. Yeni PlayStation 5 VR'ın 2022 veya 2023 yılında çıkması bekleniyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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