PlayStation 5 Oyunlarının Tanıtım Tarihi Yaklaşıyor Sony PlayStation 5 ve oyunlarını yakın bir zamanda tanıtacakmış gibi görünüyor. İki farklı kaynak, iki önemli konu hakkında yeni detaylar sunuyor.

Sony PlayStation 5 ve oyunlarını yakın bir zamanda tanıtacakmış gibi görünüyor. İki farklı kaynak, iki önemli konu hakkında yeni detaylar sunuyor.

PlayStation 5 ve oyunlarının tanıtımları ne zaman yapılacak? Bu, şu anda cevabını en çok merak ettiğimiz sorulardan bir tanesi. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Phil Spencer, Xbox Series X oyunları için çok fazla beklemeyeceğimizin işaretini vermişti. Peki ya Sony cephesinde durum nedir? Japon teknoloji devi henüz bir açıklama yapmış değil ama önümüzde Mayıs ve Haziran ayların önemlerini arttırmaya devam ediyorlar.

PlayStation 5 Oyunları Ne Zaman Tanıtılacak?

Öncelikle Resmi PlayStation Dergisi'nin (OPM) Haziran sayısı şu anda hem basılı hem de dijital olarak yayında. Yeni sayısının içeriğinde, PlayStation 5 için geliştirilmekte olan oyunların ve nasıl bir oynanış sunacaklarının Temmuz ayında açıklanacağına dair önemli bir açıklamada bulunulmuş.

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— Tidux (@Tidux) April 27, 2020

Derginin Temmuz sayısı Haziran ayının başında basılı olarak satışa sunulacak ama hemen öncesinde dijital olarak da erişilebilir olacak. Buna bakarak, beklenen PlayStation 5 etkinliğinin Mayıs ayı içerisinde olacağını tahmin edebiliriz ama tam da bu noktada devreye GamesBeat muhabiri Jeffrey Grubb giriyor.

Grubb, ResetEra forumları üzerinden yaptığı açıklama ile PlayStation 5 için planlanan tanıtım etkinliğinin Haziran ayının başlarında yapılacağına işaret etti. Hatta 4 Haziran 2020 gibi net bir tarih açıklamasında da bulunmuş. Bu açıklamasının ardından kendisine sorulan soruya verdiği cevabında, birinci parti PlayStation 5 oyunlarının bu etkinliğin öncesinde gösterilmesinin olası olduğunu dile getirmiş.

Grubb, en son gerçekleştirilen Nintendo Direct programının tarihlerini resmi duyurunun yapılmasından önce açıklamış ve doğru çıkmıştı. Bununla birlikte, aylar öncesinde de Sony cephesinin planları hakkında önemli bir bilgiye sahip olduğunun da işaretini vermişti. Ancak her zaman olduğu gibi GamesBeat muhabiri Jeffrey Grubb tarafından yapılan bu açıklamayı söylenti olarak bir kenarda tutmakta fayda var. Gelişmeleri takipte olacağız.