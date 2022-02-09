PlayStation 5'in sistem güncellemesinden sonra yeni özellikler geliyor

PlayStation'ın ikinci yazılım betasında grup sohbeti, Game Base ve erişilebilirlik ayarları genelinde konsol deneyimini kişiselleştirmenin yeni yollarını getiriyorlar.

Sony, parti sohbetlerinde bazı değişiklikler yapıyor ve sesli sohbetlere artık parti sohbeti deniyor. Bu özellikler şu anlık sadece beta sürümündeki kullanıcılar için aktiftir.

Bir parti sohbeti başlattığınızda, artık açık bir parti veya kapalı bir parti olarak seçebilirsiniz. Açık bir partide arkadaşlarınızın davetsiz olarak partiyi görebileceği ve katılabileceği bir seçenekken kapalı parti ise sadece davet ile katılabilmektedir.

Ayrıca, Sony'nin yaptığı bir açıklamada, "ABD ve İngiltere'deki PS5 beta katılımcıları için oyunları ve uygulamaları bulup açmanın yanı sıra medya oynatmayı kontrol etmek için sesli komutları etkinleştiren özelliğin ön izlemesini yapıyoruz." sözlerine yer vererek şu anlık sadece İngilizce dilinde bu özelliğin aktif olacağını belirtti.