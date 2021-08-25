Play Store'de Uygulama Derecelendirme Artık Ülkeye ve Cihaza Bağlı Olacak!
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Play Store'de Uygulama Derecelendirme Artık Ülkeye ve Cihaza Bağlı Olacak!

Play Store'de Uygulama Derecelendirme Artık Ülkeye ve Cihaza Bağlı Olacak!
Tekmoloji - Haberler | Teknoloji

Google, Play Store üzerinde mevcut olan uygulamaları daha sağlıklı analiz edebilmek ve daha verimli derecelendirme yapabilmek için artık tüm değerlendirmeleri ilgili ülkeye ve kullanılan cihaza bağlı yapacak.

Google geliştiricileri, Play Store üzerinden kullanıcı deneyimini daha sağlıklı analiz edebilmek amacıyla, platform derecelendirmelerini farklı bir şekilde analiz edeceğini bildirdi.

Tahminlere göre, artık bölgeye ve kullanılan cihazların form faktörüne bağlı bir derecelendirme sistemi olacak. Şu ana kadar, Google Play Store üzerinde mevcut olan uygulamaların derecelendirmesi tüm dünyada aynıdır.

Şirkete göre, bazı uygulamaların bazı ülkelere hitap etmeyeceği ve bu nedenle puanlama sekmentinin dünya geneli ile aynı olmaması gerektiğini bildirdi.

Bunun yerine, kullanıcıya hesabın kayıtlı olduğu bölgeye bağlı olarak bilgiler gösterilecektir. Bilgilerin kalınan bölgeye göre, değişip değişmeyeceği belirtilmemiştir.

Google Play Store kullanıcıları ve uygulama geliştiricileri, kendi ülkesine göre derecelendirmenin ve incelemenin daha yararlı olabileceğini açıkladı. Şu anki durumda, derecelendirme platformu her ülkeyi kapsamakta ve bu durum kullanıcıların, geliştiricilerin uygulamasının değerini düşürmesine neden olmaktadır. Örneğin; yalnızca tek bir ülkeyi etkileyen bir hata, uygulamanın derecelendirmesini her yerde olumsuz etkiler.

Play Store'de Uygulama Derecelendirme Artık Ülkeye ve Cihaza Bağlı Olacak!

Ayrıca, uygulama derecelendirmeleri farklı cihaz türleri için bölünecektir. Tabletler, katlanabilir akıllı telefonlar, Chrome OS, Wear OS veya Auto için farklı derecelendirme sekmendi var olacaktır.

Bu, hizmetlerin tüm cihazlarda her zaman aynı sistem ile çalışmaması nedeniyle gerçekleşecektir. Bunun tam olarak nasıl uygulanacağı henüz bildirilmedi. Tüm değişiklikler, büyük uygulamaların geliştiricileri ile koordine edilecektir. Geliştiricilere göre, kullanıcı tarafından görülebilen puanlarda önemli bir değişikli olması durumunda veya buna bağlı hatalarda hızlı bir şekilde önüne geçmiş olacaktır.

Bu nedenle, Play Store'daki herhangi bir değişiklikten en az 10 hafta önce, uygulamanızın görmeyi bekleyebileceği değişikliği otomatik olarak analiz edecek ve önemli bir pazardaki herhangi bir cihaz türünde 0,2 yıldızın üzerinde bir değişiklik görecektir. ( mağaza girişi ziyaretçilerinizin >%5'ine sahip olan). Google Play Store, uygulama geliştiricileriden gelen geri bildirimlere göre önemli değişiklik yapıp yapmamaya karar verecek.

Ülkeye özel derecelendirme düzenlemeleri Kasım 2021'den itibaren yürürlüğe girecek. 2022'de cihaz türüne bağlı olarak değerlendirmede bir değişiklik yapılacak.

Kasım 2021'den itibaren, akıllı telefon kullanıcıları kayıtlı oldukları ülkeye özel puanları görmeye başlayacak

2022'nin başlarında tabletler, Chromebook'lar ve giyilebilir cihazlar gibi diğer form faktörlerindeki kullanıcılar, kullandıkları cihaza özel derecelendirmeleri görmeye başlayacak.

Kaynak: Tekmoloji

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