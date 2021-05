Play of maçları ne zaman? Play off'a kimler kaldı?

Play of maçları ne zaman? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Dün Adana Demirspor'un üst lige çıkması sonrası merak edilen konulardan biri de üst lige geçecek olan 3. takımın hangisi olacağı oldu. TFF 1. Lig'de oynanacak play off maçları hakkında Play of maçları ne zaman? 1.Lig'de Play-off'a kimler kaldı? sorularının yanıtları araştırıldı.