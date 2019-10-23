Plastik atıklar için dijital pazaryeri

23.10.2019 15:56

Döngüsel ekonominin giderek önem kazandığı günümüzde PlasticTwist projesiyle, plastikten adaların oluşmaya başladığı dünyamızı kurtarmak mümkün! Proje, blockchain (blok zincir) sistemini kullanan PLASTIC TOKEN isimli dijital teşvik aracıyla, plastiğin yeniden kullanımını kazançlı hâle getiriyor.

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı çerçevesinde desteklenen ve plastik atıkların yol açtığı kirliliğe çözüm bulmayı hedefleyen bir inovasyon projesi olan PlasticTwist, ucuz, kolay ulaşılabilir ve yeniden üretilebilir plastiği değerli hâle getirmeyi amaçlıyor.

Proje, kurumların ve şirketlerin plastik atığı kullanarak sıfırdan üretilen plastiği değerli görmelerini sağlayacak TOKEN adı verilen dijital bir teşvik aracı (kripto para) kullanmalarını öngörüyor. PLASTIC TOKEN, güvenli ve şeffaf bir sistem olan blockchain (blok zincir) üzerinden çalışan ve plastiğe değer atfeden bir araç olarak kullanılıyor. İzlenebilir ve paylaşılabilir verilerin elde edildiği bütünleşik bir sistem vadeden uygulama ile plastikte arz talep dengesinin değişebileceği öngörülüyor.

PlasticTwist'in dokuz Avrupa ortağından biri olarak projenin Türkiye'de yürütücülüğünü yapan

Ar-Ge ve İnovasyon Danışmanlık kuruluşu TAGES'in CEO'u Leyla Arsan, küresel ölçekte plastik atıkların yarattığı sorunun çözümüne yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaştıklarını belirtiyor. Arsan, plastiği, bilişim teknolojisiyle katma değeri yüksek bir malzemeye dönüştürmeyi amaçladıklarına işaret ederek, bu sayede atıkların yeniden kullanılması ve geri dönüşümünden değer yaratıp, bu değerle döngüsel ekonomiye katkı sağlanabileceğini ifade ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN YENİ PARA BİRİMİ: TOKEN

Dünya genelindeki plastik dönüşüm oranının yalnızca yüzde 2 olduğuna dikkat çeken Arsan, bu oranı artırmak için yapılan çalışmaların yerelden küresele taşındığını belirterek "token" kavramına vurgu yapıyor: "Artık 'Token' diye bir kavram var. Çevreye verilen önem, atıkların geri kazanımı, bunun bir değer yaratması, kısaca döngüsel ekonomiye katkı ve sürdürülebilir olmanın ölçüsü Token ile belirlenecek. Hem kurumlar hem bireyler, doğaya fayda sağladıkça daha çok kazanacak."

ÖDÜL VE KAZANÇ

Sistemde, kullanım sonrası atık plastiğin nasıl değerlendiği ve döngüsel ekonomiye hangi noktada yeniden dahil edildiği de takip edilebiliyor. Sistem ayrıca, tarafların TOKEN kazanımıyla ödül, hizmet veya ürünlerde indirim ve kazanç sağlayabiliyor; farklı işbirliklerine esnek, işlevsel ve pratik bir şekilde uyarlanabiliyor.

SOSYAL İNOVASYON

Leyla Arsan, "Blockchain, siber güvenlikli ve izlenebilir bir altyapıya sahip. Plastik değer zincirindeki kimyasal ve plastik üreticileri, hızlı tüketim ürünleri şirketleri, perakendeciler, tüketiciler, atık yönetimi şirketleri, geri dönüşüm tesisleri, tüketiciler ve kanun yapıcılar gibi tüm tarafların aynı sistemin içinde birbirini görebildikleri bir yapı söz konusu. Bir tür sosyal inovasyon aslında" diyor.

Döngüsel ekonominin benimsenmesinin çevre için hayati önem taşıdığını vurgulayan Leyla Arsan, farklı kurum ve kuruluşların ortak fayda sağlayabildiği bu sistemin, doğaya, sürdürülebilirliğe ve döngüsel ekonomiye değer katacağını belirtiyor.

"YENİ BİR PLASTİK EKONOMİSİ OLUŞTURMA SANATI"

PlasticTwist projesi, plastik atıkların dönüştürülmesi konusunda farkındalık yaratmak adına Yedinci Kıta temasıyla düzenlenen 16. İstanbul Bienali'nin yan etkinlikleri arasında yer alıyor. Bienalin kapanışı olan 10 Kasım'da gerçekleşecek "PlasticTwist: Yeni bir Plastik Ekonomisi Oluşturma Sanatı" isimli buluşmada, projenin çıktıları ayrıntılı olarak paylaşılacak.

Kaynak: Bültenler