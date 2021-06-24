Plasebo etkisi nedir? Plasebo ne demek, ne anlama gelir? Sahte ilaçlar beynimize zararlı mı, zararları nelerdir?

Son zamanlarda merak edilen konular arasında plasebo etkisi nedir, plasebo ne demek konusu oldu. Peki sahte ilaçların insan beynine zararları nelerdir? Plasebo etkisi nedir? Plasebo ne demek?

Plasebo etkisi nedir? Günlük hayatta dilimize yerleşen bu terim kullanılan bir ilacın işe yarayacağına kendini inandırmak olarak tanımlıyor. Tıbben tam olarak açıklanamıyor. Düşünsel olarak bir insanın kendi kendini iyileştirebilmesi de denebilir. Detaylar haberimizde...

PLASEBO ETKİSİ NEDİR?

Şöyle düşünelim: Kötü hissettiğimizde ilk iş olarak doktorun yolunu tutarız. Muayenenin ardından neyimiz olduğunu öğrenir ve reçetemizle birlikte geri döneriz. Herhangi bir yan etki görmediğimiz sürece reçeteye yazılan ilaçların ne olduğuna pek kafa yormayız. Hekimimize güvenir ve pek sorgulamayız.

İşte bu güven duygusu iyileşme dönemine etki etmeye başlar.

Hastalığın tedavi edici bir ilacı olmamasına rağmen bir hap aldığınızda, bu hapın sizi iyileştireceğine olan inancınız plesebo etkisidir.

Latincede ''memnun edeceğim'' anlamına gelmektedir.

Araştırmalara göre enjeksiyon hatta ameliyat gibi plasebolar bile vardır.

PLASEBO ETKİSİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR?

Plasebo etkisi, farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma halidir. Latince kökenli bir kelime olup hoşnut etmek anlamına gelir. İlaç, vücuda ağız, burun veya enjeksiyon yolu ile verilebilir. Bunun yanında cerrahi girişimlerle bile placebo etkisi sağlanabilir.

Aslında plasebonun fiziksel anlamda tedaviye yönelik bir gücü yoktur. Sahip olduğu tedavi gücünü tamamen hastanın verilen ilacın işe yarayacak ilaç olduğunu düşünmesinden alır. Plasebo, tıbbın bilimsel olarak açıklayamadığı bir şekilde insanların istemeleri halinde kendi kendilerini iyileştirme gücüne yöneliktir. Tıbbi olarak kurtulma ihtimali zayıf görülen birçok hasta, ölüm istatistiklerine girmekten bu güç sayesinde kurtulmuş, tıbbın çözüm bulamadığı kanserin tedavisinde çoğunlukla yüksek moral ve iyileşme azmi etkili olmuştur. Plasebo, gayriresmî yazışma dilinde ve halk arasında faydalı tıbbi içeriğinin bulunmadığını ifade etmek için bazen "şeker hapı" olarak da adlandırılır.

NOSEBO ETKİSİ NE DEMEK?

Nosebo etkisi, hastanın, ilacın kendisine yan etkiler getireceğine inanması nedeniyle, farmakolojik olarak etkisiz bir ilaç (halk arasındaki tabiri ile "şeker hapı") verilse bile hastada hastanın beklediği bazı yan etkilerin görülmesi durumudur. Plasebonun olumsuz hali olarak da nitelendirilebilir.