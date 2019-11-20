Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması
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Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması

Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması çıktı.

20.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:20
Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması

Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması çıktı.


TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP İstanbul milletvekili 'nın konuşmasına AK Parti Bursa milletvekili Uğur Aydemir ve MHP milletvekili Olcay Kulavuz Kaya'ya sert tepki gösterdi. Mecliste yaşanan terör tartışmasının alevlenmesi üzerine Komisyon Başkanı Lütfi Elvan oturuma ara verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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