Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması
Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması çıktı.
20.11.2019 19:15 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:20
Plan ve Bütçe Komisyonunda terör tartışması çıktı.
TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonunda HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya'nın konuşmasına AK Parti Bursa milletvekili Uğur Aydemir ve MHP Ankara milletvekili Olcay Kulavuz Kaya'ya sert tepki gösterdi. Mecliste yaşanan terör tartışmasının alevlenmesi üzerine Komisyon Başkanı Lütfi Elvan oturuma ara verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA