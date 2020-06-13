Plajları serinleten lezzet! Çilekli milkshake tarifi Plajları serinleten çilekli milkshake tarifi ile sıcak günlerin tadını çıkarabilirsiniz. Sadece plajlarda değil evinizde de aynı ferahlığı veren bu özel lezzet, çocuklarınız için de vazgeçilmez bir içecek olacak.

Bunaltan sıcaklardan lezzetli bir seçenekle kurtulmak ister misiniz? Çilekli milkshake ile ister şezlonga uzanıp güneşin tadını çıkarın ister de balkonda çocuklarınızla beraber keyifli anlar yaşayın. GERELİ MALZEMELER 1 su bardağı soğuk süt 100 gram çilek 1 yemek kaşığı şeker 2 top vanilyalı dondurma 2 parça buz (tercihe göre) YAPILIŞI Çilekleri doğrayıp blenderdan geçirin. Şeker, süt ve dondurmayı ilave edip köpürene kadar blenderdan geçirin. Karışımı bardağa alın. Üzerine süs için nane yaprağı ekleyebilirsiniz. İsteğe göğe buz parçalarını da ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.