Plajları serinleten lezzet! Çilekli milkshake tarifi
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Plajları serinleten lezzet! Çilekli milkshake tarifi

Plajları serinleten çilekli milkshake tarifi ile sıcak günlerin tadını çıkarabilirsiniz. Sadece plajlarda değil evinizde de aynı ferahlığı veren bu özel lezzet, çocuklarınız için de vazgeçilmez bir içecek olacak.

Plajları serinleten lezzet! Çilekli milkshake tarifi
13.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:16

Bunaltan sıcaklardan lezzetli bir seçenekle kurtulmak ister misiniz? Çilekli milkshake ile ister şezlonga uzanıp güneşin tadını çıkarın ister de balkonda çocuklarınızla beraber keyifli anlar yaşayın.

GERELİ MALZEMELER

1 su bardağı soğuk süt

100 gram çilek

1 yemek kaşığı şeker

2 top vanilyalı dondurma

2 parça buz (tercihe göre)

Plajları serinleten lezzet! Çilekli milkshake tarifi

YAPILIŞI

Çilekleri doğrayıp blenderdan geçirin.

Şeker, süt ve dondurmayı ilave edip köpürene kadar blenderdan geçirin.

Karışımı bardağa alın. Üzerine süs için nane yaprağı ekleyebilirsiniz. İsteğe göğe buz parçalarını da ekleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Plajları serinleten lezzet! Çilekli milkshake tarifi

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