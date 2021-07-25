Plaj stili için kesenin ağzını açan Şükran Ovalı, bir mayoya 6 bin TL ödedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Plaj stili için kesenin ağzını açan Şükran Ovalı, bir mayoya 6 bin TL ödedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ege sahillerinde kızı ile tatil yapan oyuncu şükran Ovalı, sosyal medya hesabından bir mayolu pozunu paylaştı. Oyuncunun giydiği renkli mayonun ise 6 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'in takımı Fenerbahçe ile kampta olmasının ardından kızı Mihran Ela ile tatile çıktı. Arkadaşlarıyla eğlenen Ovalı, denizde çektirdiği mayolu pozlarını da Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

6 BİN TL'LİK MAYO

Son olarak pembe ve mor renklerden oluşan bir mayo giyen Ovalı, peş peşe pozlar vererek Instagram'dan yayınladı. Ovalı'nın pozlarından çok tercih ettiği mayonun fiyatı gündem oldu. Başarılı oyuncunun mayoya tamı tamına 6 bin TL verdiği öğrenildi.

Plaj stili için kesenin ağzını açan Şükran Ovalı, bir mayoya 6 bin TL ödedi
Plaj stili için kesenin ağzını açan Şükran Ovalı, bir mayoya 6 bin TL ödedi
Plaj stili için kesenin ağzını açan Şükran Ovalı, bir mayoya 6 bin TL ödedi
Plaj stili için kesenin ağzını açan Şükran Ovalı, bir mayoya 6 bin TL ödedi
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek İrem Derici Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Can Bartu Aytaç Kara Mesut Özil Jimmy Durmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Plaj stili için kesenin ağzını açan Şükran Ovalı, bir mayoya 6 bin TL ödedi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 10:14:05. #1.14#

title