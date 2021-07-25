Plaj stili için kesenin ağzını açan Şükran Ovalı, bir mayoya 6 bin TL ödedi

Ege sahillerinde kızı ile tatil yapan oyuncu şükran Ovalı, sosyal medya hesabından bir mayolu pozunu paylaştı. Oyuncunun giydiği renkli mayonun ise 6 bin TL olduğu ortaya çıktı.