Plaj stili için kesenin ağzını açan Şükran Ovalı, bir mayoya 6 bin TL ödedi
Ege sahillerinde kızı ile tatil yapan oyuncu şükran Ovalı, sosyal medya hesabından bir mayolu pozunu paylaştı. Oyuncunun giydiği renkli mayonun ise 6 bin TL olduğu ortaya çıktı.
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin'in takımı Fenerbahçe ile kampta olmasının ardından kızı Mihran Ela ile tatile çıktı. Arkadaşlarıyla eğlenen Ovalı, denizde çektirdiği mayolu pozlarını da Instagram hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
6 BİN TL'LİK MAYO
Son olarak pembe ve mor renklerden oluşan bir mayo giyen Ovalı, peş peşe pozlar vererek Instagram'dan yayınladı. Ovalı'nın pozlarından çok tercih ettiği mayonun fiyatı gündem oldu. Başarılı oyuncunun mayoya tamı tamına 6 bin TL verdiği öğrenildi.