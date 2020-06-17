Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı başarılı operasyonlarla üst üste ağır darbe yiyen bölücü terör örgütü PKK'nın çaresizliği örgütün elebaşlarından Murat Karayılan'ın da sözlerine yansıdı. Karayılan, Kürt vatandaşlara da sözleriyle hakarette bulundu.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yaptığı başarılı operasyonlarla gücünü yitiren PKK/KCK'nın çaresizliği giderek artıyor. Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, PKK yayın organı Denge Welat Radyosu'na verdiği röportajda Türk istihbaratının çok güçlü olduğu itirafında bulundu.

İSTİHBARATIN GÜCÜNÜ KABUL ETTİ

Örgütü ayakta tutmaya çalışan PKK elebaşı Murat Karayılan, Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü istihbarat stratejisinde başarılı olduğunu ikrar etti. Türkiye'nin kendilerine karşı teknoloji, askeri ve istihbari savaş tekniklerini uyguladığını iddia eden Karayılan, "İstihbarat olmazsa bunların hiçbiri sonuç alamaz" dedi. Karayılan, Türk istihbaratının gücünü kabul ederken, kendilerinin istihbarat konusunda eksik kaldığına değindi.

SAHA İSTİHBARATI İHA'LARDAN DAHA GÜÇLÜ İTİRAFI

Türkiye'nin bölgedeki güçlü istihbarat ağının örgüte büyük zarar verdiğini söyleyen Karayılan, örgütün hareket tarzını buna göre değiştirmesi gerektiğini tekrarladı. Karayılan, Türkiye'nin saha istihbaratının İHA'lardan elde ettiği istihbarattan daha güçlü olduğunu da vurguladı.

KÜRT VATANDAŞLARI AŞAĞILADI

Murat Karayılan, Kürt halkının PKK'ya olan desteğinin azalmasına da değindi. "Kürt halkını para uğruna PKK'yı Türk istihbaratına satmakla" itham eden Karayılan, "Kendimizi sizin için feda ediyoruz" diyerek destek talebinde bulundu.

Karayılan sözlerini, "MİT'in özellikle Kürt gençlerini ajanlaştırdığını, istihbaratın güçlü çalışmalarına karşı gizli kalınması gerektiğini" vurgulayarak bitirdi.

Kaynak: İHA