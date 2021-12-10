PKK'nın sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden "Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı" operasyonu kapsamında bölücü terör örgütü Pkk'ya ait sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen "Eren Kış-2 Şehit Jandarma Onbaşı Mustafa Baltacı" operasyonu devam ediyor. Operasyonlar kapsamında 'Ara, bul ve yok et' taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda ele geçirilen malzemelerle ilgili adli tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE

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