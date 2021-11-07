PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçlar köyü yakınlarında 18 yıl önce teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma komando er Emin Urhan'ın babası Hasan Urhan, oğlunu şehit eden PKK'lı teröristin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanmasından mutlu olduklarını söyledi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Ataçlar köyü yakınlarında 18 yıl önce teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan jandarma komando er Emin Urhan'ın babası Hasan Urhan, oğlunu şehit eden Pkk'lı teröristin Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yakalanmasından mutlu olduklarını söyledi.

Urhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu şehit eden teröristin Suriye uyruklu 41 yaşındaki H.M. olduğunu öğrendiklerini belirterek, "Biz o teröristin öldüğünü biliyorduk. 18 yıldan beri o öyle hayatta olup bizim böyle çile çektiğimiz bizi çok üzdü. Onun ağır ceza almasını istiyoruz. Biz de burada ferahlarız. Böyle bir şeyi dünyayı terk etmeden duyarsak rahat ölürüz." ifadesini kullandı.

Teröristin yakalanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Urhan, şöyle devam etti:

"Yakalayanlara teşekkür ediyoruz. Ellerine, ayaklarına sağlık. Allah güç ve kuvvet versin askerimize. Buradan hürmetlerimi sunuyorum, gözlerinden öpüyorum o askerlerimizin. Allah kader etti, her kuruluşun bir ismi var ama bizim kuruluşun ismi şehitler derneği. Bundan dolayı iftihar ediyorum ve seviniyorum. Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin, imanımız sönmesin inşallah. Vatanımızı bölmeye çalışanlara Allah fırsat vermesin. Allah terör örgütlerini ıslah eylesin, kahreylesin, perişan eylesin. Kendi başlarında bulsunlar."

PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti

PKK'lı teröristin yakalanması şehit ailesini mutlu etti

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'li Türkkan'a tepki

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(İYİ Parti'li Türkkan'ın) Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İYİ Parti'li Türkkan'ın) Bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi, yenilir yutulur bir şey değildir."

 Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ateş püskürdü: Namus bu kadar kolay değil

Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit yakınının kardeşi ateş püskürdü: Namus bu kadar kolay değil
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title