PKK'lı terörist, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştıklarını itiraf etti
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PKK'lı terörist, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştıklarını itiraf etti

29.11.2020 07:34 | Son Güncelleme: 29.11.2020 07:42
PKK'lı terörist, Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştıklarını itiraf etti

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Layika Gültekin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'da Ermenilere yardım ettiklerini ve ne zaman isterlerse yardım edebileceklerini açıkladı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasının elebaşlarından Layika Gültekin, örgütün yayın organında söylemlerde bulundu.

PKK'NIN AZERBAYCAN'A KARŞI SAVAŞTIĞINI İTİRAF ETTİ

"Karabağ'a kadar gidip Ermeni askerlerle beraber savaşıyoruz. Ermenistan halkının istediği her zaman yanlarında oluruz." diyen Gültekin, teröristlerin Azerbaycan'a karşı savaştığını ifade etti. Böylelikle PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlanmış oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNDE BÜYÜK ÇÖZÜLMELER YAŞANIYOR

Güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun operasyonları nedeniyle terör örgütünden kaçışların arttığını, örgütün içinde büyük çözülmelerin yaşandığını belirtti.

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Katılımın iyice azaldığını, örgütün hareket serbestisini yitirdiğini ifade eden kaynaklar, terör örgütü PKK/KCK'nın Karabağ'da Ermenistan'ın yanında yer alarak Ermenistan'ın Irak'ın kuzeyinde kendilerine destek vermesini amaçladıklarını, eleman eksikliğini kadın ve gençleri öne sürerek kapatmak gibi kirli bir planı uygulamaya çalıştıklarını vurguladı.

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