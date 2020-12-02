PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, tutuklandı

02.12.2020 17:31 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:36
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz ile birlikte 4 kişi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 ilçede düzenlenen operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

CİHAN YAVUZ TUTUKLANDI

TRT'de yer alan habere göre, 19 kişiden 17'si bugün adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz ile birlikte 4 kişi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
NATO zirvesinde büyük gerginlik! Pompeo, giderayak Çavuşoğlu ile atıştı
'Bazılarının kan tepesine fışkıracak' deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
"Bazılarının kan tepesine fışkıracak" deyip asgari ücret zammı için çılgın bir öneri sundu
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
Bebek arabasından gelen sese anlam veremeyenler, gördükleri karşısında şaşıp kaldı
PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, tutuklandı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz

İlgili Haberler

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ önemli açıklamalarda bulundu
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ önemli açıklamalarda bulundu
KASTAMONU - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin il kongresinde konuştu
KASTAMONU - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, partisinin il kongresinde konuştu
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz CHP ve İYİ Parti'ye yüklendi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz CHP ve İYİ Parti'ye yüklendi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Garo Paylan Bülent Arınç Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Beyonce Kenan Işık Serdar Ortaç
Spor Şenol Güneş Mbaye Diagne Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Tüm Haberler Bursa Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 17:36:27. #1.15#
title