PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz, tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz ile birlikte 4 kişi, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 28 ilçede düzenlenen operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınmıştı.

CİHAN YAVUZ TUTUKLANDI

TRT'de yer alan habere göre, 19 kişiden 17'si bugün adliyeye sevk edildi. Bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz ile birlikte 4 kişi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.