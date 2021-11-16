PKK KCK'NIN ŞEHİR YAPILANMASINA 14 TUTUKLAMA - Haberler
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PKK KCK'NIN ŞEHİR YAPILANMASINA 14 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR merkezli 4 ilde terör örgütü PKKKCK'nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR merkezli 4 ilde terör örgütü PKKKCK'nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın PKKKCK'nın şehir yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin'de çok sayıda adrese baskın yaptı. İstihbarat Müdürlüğü, Özel Harekat timleri ve terör mücadele ekiplerinin katıldığı operasyonda; aralarında HDP'li yöneticilerin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın, dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden 14'ü 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

PKK KCK'NIN ŞEHİR YAPILANMASINA 14 TUTUKLAMA

PKK KCK'NIN ŞEHİR YAPILANMASINA 14 TUTUKLAMA

PKK KCK'NIN ŞEHİR YAPILANMASINA 14 TUTUKLAMA

PKK KCK'NIN ŞEHİR YAPILANMASINA 14 TUTUKLAMA

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