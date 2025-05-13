Terör örgütü, Pkk, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile silahlı mücadeleyi sonlandırdığını açıkladı. Peki, PKK fesih açıklaması Lozan maddesi nedir?

PKK FESİH AÇIKLAMASI LOZAN MADDESİ NEDİR?

PKK fesihaçıklamasında örgütün kökenlerine dair detaylar yer alıyor.

Açıklamada "Partimiz PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasasından alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı" deniyor.