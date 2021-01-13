'Pizza mı, pide mi?' sorusuna Karadeniz'den 'Pide yanıtı geldi
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'Pizza mı, pide mi?' sorusuna Karadeniz'den 'Pide yanıtı geldi

13.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:16
'Pizza mı, pide mi?' sorusuna Karadeniz'den 'Pide yanıtı geldi

ÜNLÜ yemek eleştirmeni Vedat Milor'un sosyal medya hesabından başlattığı 'Pizza mı yoksa pide mi?' anketine pidesi ile ünlü Karadeniz'den yanıt geldi.

ÜNLÜ yemek eleştirmeni Vedat Milor'un sosyal medya hesabından başlattığı 'Pizza mı yoksa pide mi?' anketine pidesi ile ünlü Karadeniz'den yanıt geldi. Karadenizli ustalar pizzaya oranla daha doğal olan 'pide' lezzetinin tercih edilmesini önerdi.

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya hesabından düzenlediği anketlere bir yenisini ekledi. Daha önce 'Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?' ve 'Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?' anketleri yapan ünlü gurme, yeni bir tartışma başlattı. Milor, sosyal medyada başlattığı anketinde takipçilerine 'Acıktınız ve karşınızda yan yana, kaliteleri ile ünlü iki restoran var. Biri pizzacı, diğeri ise pideci. Soru basit: Hangisine girersiniz? Tercihiniz pizza mı pide mi?' sorusunu yöneltti.

Karadeniz'de pidesi ile ünlü Trabzon'un Sürmene ilçesi ile Samsun'un Bafra ilçesinde pide ustaları ve vatandaşlar da ankete katılarak görüşlerini açıkladı."DOĞALLIĞI VE DOYURUCULUĞUYLA TERCİHİMİZ PİDE"Trabzon'da oturan Osman Çakır, tercihinin pide olduğunu belirterek, "Kesinlikle pide. Dünyaca kalitesi bellidir. Köylerden tereyağı, peyniri içinde bulundurur ve tamamen doğaldır. Pizza dedikleri nedir ki? Özellikle de Sürmene pidesini herkese tavsiye ederim" dedi.Murat Çakır ise pizzanın Türk kültüründe olmadığını ifade ederek, "Pide atalarımızdan beri öz yemeğimiz. Kendi memleketimizin de yemeği. Yağı, peyniri, eti her şeyiyle doğal ve doyurucudur" derken, Murat Aksoy da tercihinin tartışmasız pide olduğunu kaydetti.Pide ustası Mustafa Kıldan da tercihinin pide olduğunu ifade ederek, "Tabii ki pide diyoruz. İtalya'nın pizzası varsa, Türkiye'nin de pidesi var. İnsanlar pidenin en çok doğal, organik olmasını seviyor" diye konuştu.BAFRA DA 'PİDE' DEDİPidesi ile meşhur Samsun'un Bafra ilçesinde pide ustaları da ankete katılarak pidenin pizzadan daha güzel olduğunu ifade etti. Pide ustası Ömer Çalışkan, "Bafra pidesinin öncelikle kıyması, hamuru ve hamurunun 180 gram olması önceliğimiz o. Hamurunun ince, uzun ve gevrek olması ise Bafralının tercihi" ifadelerini kullandı.Pide siparişi veren müşteri Cemalletin Cankurt ise, "Bugün 10 yaşındaki 5 yaşındaki bir çocuk da 50 ve 60 yaş üzeri vatandaşlarımız da Bafra pidesi ile ilgili bir an yaşamıştır. Bizim millet olarak değerlerimiz bazı şeylerin çok üstündedir. Dolayısıyla pide diyoruz" dedi.Bafra'da faaliyet gösteren pide salonu işletmecisi Duran Karamuk da, "Pizza mı, pide mi?' denildiği zaman Bafra'nın Türkiye ve dünyaya açılmayı hedef koymuş Bafra Pidesi diyoruz" ifadelerini kullandı.Ömer Çalışkan ise, "Pizza genelde her şeyi hazır. Donuk mat bir ürün pide öyle değil, tamamen doğal malzemelerle yapılıyor o yüzden pide" yanıtını verdi.MİLOR: PİDE DE DÜNYA PAZARINDA YARIŞAN HAMUR İŞİ OLABİLİR'Pizza ve pideyi kıyaslamanın kolay olmadığını belirten Vedat Milor ise, şunları söyledi:

"Pizza ve pideyi kıyaslamak kolay değil. Ülkemizde genelde pizzalar sıradan ve çok iyi pide bulmak zorlaştı. Özellikle Karadeniz'de bazı yerlerde ve Ege'de mümkün. En iyi pizzanın pidede olmayan bazı avantajları var. Özellikle Napoliten pizza pideden daha hafif. Bunun en büyük nedeni mayalama. Pizzada çok daha az ve doğal maya kullanılır. Uzun sürede mayalanır. Genellikle 1 gün sürer. Bu bir avantaj sağlıyor. Kullanılan un çok önemli.  Pidelerde ise genelde sıradan malzemelerin kullanıldığını görüyoruz. Başka bir neden pizzanın daha geniş bir ürün yelpazesine dayanması. Domates sosu olan var, olmayanları var. Napoliten olması için sermanzano domatesi kullanılıyor. Pidede bu tip standartlar gelişmemiş. Pizzanın ne kadar pişeceği, nasıl bir fırında pişeceği çok önemli. Pide de bunlar yok.  Bir de kişisel bir neden olarak pizzacıya gittiğiniz zaman uzun süre kalıp küçük küçük azar azar yiyip, gayet keyifli bir akşam geçirebiliyoruz. Pide ise bizde alışılagelen pideciler çabuk yiyip kalkıyorsun. Pidenin de pizzanın başarısından ilham almaması için hiçbir engel yok. Denemeler yapılabilir ve potansiyel olarak üst düzey kodifikasyon gerçekleşirse pide de dünya pazarında pizzayla yarışan bir hamur işi olabilir."


- Trabzon
'Pizza mı, pide mi?' sorusuna Karadeniz'den 'Pide yanıtı geldi
'Pizza mı, pide mi?' sorusuna Karadeniz'den 'Pide yanıtı geldi
'Pizza mı, pide mi?' sorusuna Karadeniz'den 'Pide yanıtı geldi
'Pizza mı, pide mi?' sorusuna Karadeniz'den 'Pide yanıtı geldi
'Pizza mı, pide mi?' sorusuna Karadeniz'den 'Pide yanıtı geldi
'Pizza mı, pide mi?' sorusuna Karadeniz'den 'Pide yanıtı geldi
'Pizza mı, pide mi?' sorusuna Karadeniz'den 'Pide yanıtı geldi
'Pizza mı, pide mi?' sorusuna Karadeniz'den 'Pide yanıtı geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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