Piyer Loti kimdir? Piyer Loti ne demek? Piyer Loti tepesi!

İstanbul aşığı olarak bilinen Fransız romancı Piyer Loti tam adıyla Louis Marie-Julien Viaud kimdir? Piyer Loti ne demek? Piyer Loti tepesi! Piyer Loti olarak tanınan Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde yaşamış Piyer Loti eserleri nelerdir?

PİYER LOTİ KİMDİR?

Pierre Loti, asıl adı Louis Marie Julien Viaud (14 Ocak 1850 - 10 Haziran 1923), Fransız romancı. Pierre Loti isminin yazara, kimi kaynaklara göre öğrencilik yıllarında; kimi kaynaklara göreyse, 1867 yılında yaptığı Okyanusya seferi sırasında, Tahitili yerliler tarafından verildiği söylenir. "Loti", egzotik iklimlerde yetişen egzotik bir çiçeğin ismidir. 1850 yılında Fransa'nın Rochefort kentinde Protestan bir ailenin en küçüğü olarak doğdu. 17 yaşında Fransız Deniz Kuvvetleri'ne girdi. Denizcilik eğitimini tamamladıktan sonra 1881'de yüzbaşı oldu ve ilerleyen yıllarda da terfi ederek albaylığa kadar yükseldi. Orta Doğu ve Uzak Doğu'da bulundu. Bir deniz subayı olarak romanlarında konu ettiği yabancı kültürünü pek çok yer gezerek tanıma fırsatını buldu. Bu yolculuklarında edindiği deneyimlerini ve gözlemlerini daha sonra kitaplarına yansıttı. 1879'da ilk romanı olan ve o dönemin Osmanlı Türkiye'sinden kesitler veren Aziyadé 'nin (Aziyade) yayımlanmasının ardından 1878'de Mariage de Loti (Loti'nin Düğünü), 1886'da Pécheur d'Islande'la (İzlanda Balıkçısı)'nı yayınladı. Loti, kendini edebiyat çevresine kabul ettirmiş bir yazar oldu. Daha sonraki yıllarda her yıl bir kitabı çıktı ve kitapları geniş kitlelerce okundu. 1891 yılında Fransız Akademisi'ne seçilen yazar 1910 yılında Légion d'Honneur nişanını aldı. İzlenimci bir yazar olan Pierre Loti'nin oldukça yalın bir dili vardı. Edebiyattaki bu izlenimciliği kişiliğini de derinden etkiledi. Derin bir umutsuzluğu dile getiren yapıtlarında aşkın yanı sıra ölüm duygusu da geniş yer alıyordu. Bütün bu umutsuzlukla birlikte içinde duyduğu insanlığa karşı şefkat ve acıma duygusunu yapıtlarına yansıttı.

PİYER LOTİ ESERLERİ

Aziyadé (1879, Aziyade)

Le Roman d'un spahi (1881, Bir Sipahinin Romanı)

Pêcheur d'Islande (1886, İzlanda Balıkçısı)

Madame Chrysanthème (1887, Madam Krizantem)

Le Roman d'un enfant (1890, Bir Çocuğun Romanı)

Le Livre de la pitié et de la mort (1891, Acıma ve Ölümün Kitabı)

Ramuntcho (1897)

Reflets de la Sombre Route (1899, Karanlık Yol Üzerindeki Yansımalar)

Les Désenchantées (1906, Mutsuz Kadınlar)

La Turquie agonisante (1913, Can Çekişen Türkiye)

Prime Jeunesse (1919, İlk Gençlik)

Un Jeune Officier pauvre (1923, Zavallı Genç Bir Subay)