Piyasalarda kurban hareketliliği yaşanıyor
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Piyasalarda kurban hareketliliği yaşanıyor

Piyasalarda kurban hareketliliği yaşanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yaklaşan kurban bayramı öncesinde piyasalarda hareketlilik başlarken, ortalama büyükbaş hayvan fiyatları 12 ila 50 bin lira arasında değişiyor.

Yaklaşan kurban bayramı öncesinde piyasalarda hareketlilik başlarken, ortalama büyükbaş hayvan fiyatları 12 ila 50 bin lira arasında değişiyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kurbanlıklar alıcılarını bekliyor. Büyükbaş hayvan besiciliği yapan Hakan Yıldız, "Kurban fiyatları bu sene ortalama karkas olarak 50 ila 60 lira arasında değişiyor. Çiftliğimizde 12 bin lira ve 50 bin lira arasında her bütçeye uygun büyükbaş kurbanlıklarımız bulunuyor. Bu yıl vatandaşlarımız kurbanlıklara rağbet gösteriyor. Kurbanlık alınırken iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle hayvanın 2 yaşını doldurmuş olması ve sağlıklı olması gerekiyor. Eğer bunlar bir büyükbaş hayvanda yoksa ondan kurban olmaz" dedi.

(Fatih Ak/İHA)

Piyasalarda kurban hareketliliği yaşanıyor
Piyasalarda kurban hareketliliği yaşanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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