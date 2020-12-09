Piyasa değeri 10 milyon TL'lik gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
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Piyasa değeri 10 milyon TL'lik gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

09.12.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:32
Piyasa değeri 10 milyon TL'lik gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince iki şüphelinin iş yeri ve depolarına düzenlenen baskında, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan çeşitli marka gümrük kaçağı 4053 kol saati, 828 parfüm, 543 güneş gözlüğü ve 23 tane duvar saati ele geçirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, polis ekiplerince iki şüphelinin iş yeri ve depolarına düzenlenen baskında, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lirayı bulan çeşitli marka gümrük kaçağı 4053 kol saati, 828 parfüm, 543 güneş gözlüğü ve 23 tane duvar saati ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerine, Marmaris ilçesinde çeşitli hediyelik eşya toptan ve perakende satışı yapan A.A. ve N.K. adlı şahısların silah ticareti yaptığına dair istihbarat bilgisi ulaştı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen polis, iki işletmeci ile ilgili teknik ve fiziki takip başlattı. Polis, bir hafta süren delil bulma çalışması sonucunda bugün şafak vakti İlçe Sulh Ceza Mahkemesi'nden alınan arama kararı ile A.A. ve N.K.'nın sahibi olduğu iş yerleri, depo ve ikametgahlarına eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan aramalarda dünyaca ünlü markalara ait gümrük kaçağı ve sahte 4053 adet kol saati, 828 adet parfüm, 543 adet güneş gözlüğü ve 23 adet duvar saati ele geçirdi. A.A. ve N.K., Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nde gözaltına alındı. Piyasa değeri 10 milyon lirayı bulduğu öne sürülen gümrük kaçağı ve sahte ürünler imha edilmek üzere Marmaris Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ele geçirilen parfümlerden numune alınarak merdiven altı olup olmadığı tespit amacıyla analize gönderildi.

Poliste işlemleri devam eden A.A. ve N.K. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hakkında işlem yapılacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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