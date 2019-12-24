Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı
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Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı

Konserden detay Piyanist Birsen Ulucan'ın kpnuşması TEKİRDAĞ - Piyanist Birsen Ulucan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.

24.12.2019 23:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:39

Konserden detay

Birsen Ulucan'ın kpnuşması - Piyanist Birsen Ulucan, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen " Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı
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