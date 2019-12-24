Piyanist Birsen Ulucan Tekirdağ'da sahne aldı
Konserden detay Piyanist Birsen Ulucan'ın kpnuşması TEKİRDAĞ - Piyanist Birsen Ulucan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.
24.12.2019 23:37 | Son Güncelleme: 24.12.2019 23:39
Konserden detay
Piyanist Birsen Ulucan'ın kpnuşması TEKİRDAĞ - Piyanist Birsen Ulucan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gülsin Onay Piyano Günleri" etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Kaynak: AA