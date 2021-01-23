Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 koyun telef oldu
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Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 koyun telef oldu

23.01.2021 16:24 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:58

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir küçükbaş hayvan ağılına giren Pitbull cinsi 2 köpek, 2'si kuzu 6 koyunu telef etti. Yakalanan köpekler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına gönderildi. Hayvanların sahibi ise, "Benim 3 tane çocuğum vardı. Ya birini parçalasaydı?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinin Koyuncu Mahallesinde yaşanan olayda, Cafer Gürül adlı yetiştiriciye ait içerisinde 25 koyunun bulunduğu ağıla biri dişi diğeri erkek Pitbull cinsi 2 köpek girdi. Gürül'ün çocukları, hayvanların bağrışması üzerine dışarı çıkıp ağıla baktıklarında köpeklerin koyunlara saldırdığını gördü. Büyük şaşkınlık yaşayan çocuklar, durumu ailesine bildirdi. Ancak köpekler dakikalar içinde ağıldaki 2'si kuzu 6 koyunu telef ederken koyunların büyük bölümü de ağır yaraladı. Köpekler, çevredekiler tarafından güçlükle ağıldan uzaklaştırıldı.

KÖPEKLER HAYVAN BARINAĞINA GÖNDERİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, koyunlara saldıran 2 köpeğin yaklaşık 100 metre mesafede olduklarını tespit etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gözetimi altına alınan köpekler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına gönderildi.

Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 koyun telef oldu

"YA ÇOCUKLARIMA SALDIRSAYDI?"

Koyunları Pitbull cinsi köpekler tarafından vahşice telef edilen Cafer Gürül, "Haydi çocuğumun birini yeseydi Pitbull ne yapacaktım. Benim 3 tane çocuğum vardı. Ya birini parçalasaydı?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 koyun telef oldu

Köpeklerin sahibinin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pitbull cinsi köpekler ağılda adeta katliam yaptı: 6 koyun telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN YILDIZ

Haber Yorumları (2)
CİMBOMLU: herkese tavsiyem nerde olursa olsun bu cins köpekleri nerde görürseniz indirin, yeter artik ya devlet nerde devlettttttttt. illem bir cocuk ölmelimi ceza getirmek icin.
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OKAY: devlet pitbulları ve diğer tehlikeli ırkları yasaklamıştı neden geri adım attı?ortalıkta bu tip hayvanları gezdiriyorlar salıyorlar. canımızı devlet korumayacak mı?
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