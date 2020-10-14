Pişi nasıl yapılır? Un helvası yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?
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Pişi nasıl yapılır? Un helvası yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

14.10.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:36
Pişi nasıl yapılır? Un helvası yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Pişi nasıl yapılır? Pişi yapmanın püf noktaları? Nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir?

Hamur denilince en sevilen lezzetlerin arasında Pişi ilk sırada yer alıyor. Pişi hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen kahvaltılıklar arasında yer almaktadır. İşte Pişi nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

PİŞİ MALZEMELERİ

• Yarım kg un (3 su bardağı)

• 1 çorba kaşığı kuru maya(ya da yarım paket yaş maya)

• 1 tatlı kaşığı şeker

• 1,5 tatlı kaşığı tuz

• Aldığı kadar su (1 su bardağı ılık su)

• Sıvı yağ

YAPILIŞI

1. İlk olarak yoğurma kabına kuru maya, şeker ve ılık suyu alarak karıştırın. Üzerini streç ile kapatarak 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekleyin. Yaş maya kullancaksanız ilk olarak suda erimesini sağlamalısınız.

2. Daha sonra, tuz ve yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayın.

3. Üzerini streç film ile kapatarak hamur iki katı kabarana kadar (yaklaşık 1 saat) mayalanmasını bekleyin. İsterseniz dediğim gibi bu aşamayı geçmek için ekmek fırınlarından hazır ekmek hamuru alabilirsiniz.

4. Hazırladığınız ya da aldığınız hamurdan parçalar kopararak yağlı zeminde elinizle bastırarak şekillendirin ve kızgın yağda kızartın. Bu aşamada ellerinizi yağlarsanız çok daha kolay şekil verebilirsiniz.

5. Şekillendirirken ortasına parmağınızla bir delik açmayı da unutmayın. Bu işlem pişinin ortasının da güzelce pişmesini ve hamur kalmamasını sağlayacaktır.

PÜF NOKTALARI

• Pişi hamurunun çok sert olmamalıdır ele yapışmayacak kıvamda yumuşak bir hamur elde edilmelidir.

• Hamuru açarken çok kalın olmayacak şekilde açılmalıdır.

• Tezgahta kolay açabilmek için tezgahın üzeri hafif yağlanmalıdır.

• Kolay şekil verebilmek için eller yağlanmalıdır.

• Ocakta yağ iyice kızdırılarak pişirilmelidir.

• Sıcak ve ılık şekilde tüketilebilir.

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