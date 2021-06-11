Pirelli Takvimi Bryan Adams'a emanet
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Pirelli Takvimi Bryan Adams'a emanet

Pirelli Takvimi Bryan Adams'a emanet
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Pirelli Takvimi’nin 2022 edisyonunun müzisyen ve fotoğrafçı Bryan Adams tarafından çekileceği açıklandı.

CARMEDYA.COM – Pirelli Takvimi'nin 2022 edisyonunun müzisyen ve fotoğrafçı Bryan Adams tarafından çekileceği açıklandı.

Kanadalı sanatçı da bu haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Adams şu paylaşımda bulundu: "2022 Pirelli Takviminin fotoğrafçısı olarak seçilmekten gurur duyuyorum. 'The Cal™' için fotoğraf ve müziği buluşturma fikri beni çok heyecanlandırıyor. Proje elbette bazı sıra dışı insanları da içerecek. Çekimlere birkaç hafta içinde başlayacağız. Çok mutluyum." Bu açıklamayla Covid salgını nedeniyle geçen yıl askıya alınan Pirelli Takviminin geri dönüşü de duyurulmuş oldu. 'The Cal™', 2021'den önce 1967'de ve 1975 ile 1983 yılları arasında da yayımlanmamıştı.

Kaynak: Carmedya.com

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