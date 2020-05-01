Piraziz'de 65 yaş üstü ve yalnız yaşayan ihtiyaç sahipleri unutulmadı

Giresun'un Piraziz ilçe Kaymakamlığı öncülüğünde 65 yaş ve üstü ile yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine iftar menüleri dağıtılıyor.

Giresun'un Piraziz ilçe Kaymakamlığı öncülüğünde 65 yaş ve üstü ile yalnız yaşayan ihtiyaç sahiplerine iftar menüleri dağıtılıyor.

Piraziz Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'ın talimatları doğrultusunda Piraziz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Vefa Sosyal Destek Grupları aracılığı ile Piraziz Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan iftar menüleri 65 yaş ve üstü ile yalnız yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Ramazan ayı boyunca devam edecek olan bu iyilik hareketi ile ilgili açıklama yapan Piraziz Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal "Piraziz Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü mutfağında günlük olarak hazırlanan sıcak yemekler hijyen kurallarına uygun şekilde özenle paketlenerek Vefa Sosyal Destek Gruplarına teslim ediliyor. Ekipler tarafından teslim alınan yemekler, ilçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kayıtlarına göre yardıma muhtaç ve yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza iftardan önce ulaştırılıyor. İftar yemeği servisimiz kapsamında, Ramazan ayı boyunca her gün, ilçemiz sınırları içindeki 31 köy ve mahallemizde ikamet eden 75 ihtiyaç sahibi büyüğümüze sıcak yemek taşınıyor" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA