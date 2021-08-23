Pir Sultan Abdal Parkı yenileniyor!
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Pir Sultan Abdal Parkı yenileniyor!

Pir Sultan Abdal Parkı yenileniyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Narlıdere Belediyesi, ilçenin en büyük sosyal donatı alanı olan Pir Sultan Abdal Parkı'nı yenilemek için çalışmalarını tamamladı.

Narlıdere'ye yepyeni yaşam merkezi

Proje bittiğinde, ilçeye yeni bir konser merkezi, çok amaçlı salonlar, çocuk oyun parkları, çay bahçesi ve 100 araçlık otopark kazandırılacak. Başkan Ali Engin "Yerel seçimler öncesi verdiğimiz sözü tutuyoruz. İlçemizin en büyük parkını baştan sona yenileyecek, İzmir'in en modern yaşam vadisini halkımızın kullanımına sunacağız" dedi.

İHALE EYLÜL YAPILACAK

Narlıdere Belediyesi, ilçe merkezinde yer alan ve kapladığı 25 bin metrekarelik alanla Narlıdere'nin en büyük sosyal donatı alanı olan Pir Sultan Abdal Parkı'nı baştan sona yenilemek için sürdürdüğü çalışmalarda sona geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa hayata geçirilecek proje için Eylül ayı ortasında ihaleye çıkılacak. Yaklaşık iki yıl sürmesi beklenen yapım çalışmalarının sonunda, ilçe yepyeni bir yaşam merkezine kavuşmuş olacak.

KONSER ALANI, ÇOK AMAÇLI SALONLAR

Proje kapsamında; Pir Sultan Abdal Parkı'nın Mithatpaşa Caddesi ile arasında bulunan 7 metrelik kot farkı ortadan kaldırılarak park yola eşitlenecek. Zemin altına 100 araçlık otopark oluşturulacak. Zemin üstünde ise konser alanı, çok amaçlı salonlar, çocuk oyun alanları, dinlenme noktaları, yürüyüş yolları ve yeme içme merkezleri yapılacak. Parkın yeşil alan oranı iki katına çıkarılacak.

"İZMİR'İN EN MODERN SOSYAL YAŞAM MERKEZİ"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Pir Sultan Abdal Parkı'nın yenilenmesi çok uzun süredir kent gündeminde. Yerel seçimler öncesi verdiğimiz söz gereği, proje aşamasını tamamladık. Yapım aşamasına geldik. İzmir'in en modern Sosyal Yaşam Merkezi'ni Narıderemize kazandıracağız. İzmir Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Tunç Soyer'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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