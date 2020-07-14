Pınarbaşı Valla Kanyonunda yamaçtan düşen vatandaşın kurtarılma anı
Kastamonu Pınarbaşı Kurtarma faaliyeti Kastamonu Pınarbaşı Valla Kanyonunda yamaçtan düşen vatandaşın kurtarılma anı Pınarbaşı Valla Kanyonunda yamaçtan düşen vatandaşın kurtarılma anıKASTAMONU - Kastamonu Pınarbaşı Valla Kanyonunda yamaçtan düşen vatandaşımız, Hava Kuvvetlerinin arama...
14.07.2020 14:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:38
Kastamonu Pınarbaşı Kurtarma faaliyeti
Kastamonu Pınarbaşı Valla Kanyonunda yamaçtan düşen vatandaşın kurtarılma anı Pınarbaşı Valla Kanyonunda yamaçtan düşen vatandaşın kurtarılma anı
KASTAMONU - Kastamonu Pınarbaşı Valla Kanyonunda yamaçtan düşen vatandaşımız, Hava Kuvvetlerinin arama kurtarma helikopteri ve timi tarafından zorlu araziden kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Kaynak: AA