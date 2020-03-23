Pınarbaşı'nda ihtiyaç sahibi 650 aileye iaşe paketleri dağıtılacak
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Menduh Uzunluoğlu, Koronavirüs, Güncel

Pınarbaşı'nda ihtiyaç sahibi 650 aileye iaşe paketleri dağıtılacak

Koronavirüs salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşların evlerindeki ihtiyaçları için Pınarbaşı belediyesi seferber oldu.

23.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:20
Pınarbaşı'nda ihtiyaç sahibi 650 aileye iaşe paketleri dağıtılacak

Koronavirüs salgınında en büyük risk grubunu oluşturan 65 yaş üstü vatandaşların evlerindeki ihtiyaçları için Pınarbaşı belediyesi seferber oldu.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nun talimatıyla belediye ekipleri çağrı merkezi ihbar hattı üzerinden yaşlılara hizmete başladı. 4 ayrı ekip, salgından korunma amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlara market, pazar, eczane gibi ihtiyaçları için hizmet veriyor. Pınarbaşı Belediyesi koronavirüsle mücadele için evlerinde kalmaları istenen yaşlılara kurduğu vefa sosyal destek gruplarıyla sahip çıkıyor. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları artık bir telefonla karşılanıyor. İlçedeki yaşlı vatandaşlar belediyenin (0352) 512 10 35 nolu telefonunu arayarak temel ihtiyaç maddelerinin karşılanmasını isteyebiliyor. Bu çağrı merkezinden belediyeyi arayan yaşlıların evlerine giden ekipler, ihtiyaç listesini alıp ardından da alışverişini yaparak evlere teslim ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, "Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattık. Bizi arayan vatandaşlarımızın evine giderek siparişlerini alıyoruz. İstedikleri bakkaldan, marketten siparişlerini alıp kendilerine teslim ediyoruz. Biz Pınarbaşı Belediyesi olarak elimizden gelen her imkanı seferber etmiş durumdayız. Lütfen vatandaşlarımız da evde kalmaya özen göstersinler ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasınlar. Bu salgını hep birlikte mücadele ederek yeneceğiz" dedi.

İlçede temizlik çalışmalarını iki katına çıkardıklarını ve her yerde dezenfekte yapıldığını da kaydeden Başkan Menduh Uzunluoğlu, "Gündüz iki, akşam iki ekibimizde yaşlılarımıza hizmet ediyoruz. Onların her türlü ihtiyacını belediyemizce karşılıyoruz. Ayrıca belediyemiz bünyesinde üç santral ekibi kurduk. Vatandaşlarımızın sorunlarını, isteklerini dinleyip anında çözüm yollarına gidiyoruz. Şu anda ilçemizde 60 yaşlı ailemizin ekmek ihtiyacını da karşılıyoruz. Ekiplerimiz sabah akşam bu ailelerimize giderek ekmeklerini ulaştırıyor. İlçemizde ayrıca 650'ye yakın ihtiyaç sahibi ailelerimize de ulaştırılmak üzere iaşe paketleri hazırlattık. Bu paketlerimizde kısa sürede ailelerimize ulaştırılacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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