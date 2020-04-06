Pınar Okyay kimdir? Pınar Okyay nereli, kaç yaşında? Halk Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı olan Pınar Okyay kimdir araştırılıyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1989 yılında mezun oldu, Halk Sağlığı Doktoru unvanını aldı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalında öğretim görevisi olarak kariyerine başladı. Peki, Pınar Okyay kaç yaşında, nereli?

Pınar Okyay, epidemiyoloji, biyoistatistik ve sağlık araştırmaları, sağlığın geliştirilmesi ile kadın sağlığı konularında uzmanlaşmıştır. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi başhekim yardımcısı olarak görev yaptı, sayısız makelesi çeşitli dergilerde yer aldı. TUBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışmasında da jüri üyesidir. Pınar Okyay hayatı, biyografisi...

PINAR OKYAY KİMDİR?

Okyay, Bornova Anadolu Lisesi'nden 1983 yılında ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden de 1989 yılında mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalında 1993-1998 yılları arasında eğitim gördü, Halk Sağlığı Doktoru unvanını almaya hak kazandı.

İzmir ve Manisa Sağlık Ocaklarında, Bornova Sağlık Grup Başkanlığında ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde, İstatistik Şube Müdürü ve İl Kalite Güvence Koordinatörü olarak on yıl boyunca görev yaptı ve 2000 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalına öğretim görevlisi olarak başladı. Bir yılın ardından yardımcı doçent, 2006 yılında doçent ve 2011 yılında da profesör oldu. Epidemiyoloji, biyoistatistik ve sağlık araştırmaları, sağlığın geliştirilmesi ile kadın sağlığı alanları öncelikli çalışma alanlarıdır.

Pınar Okyay, 1998 yıllarında İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İstatistik Şube Müdürlüğüne, 1999 yılında da İzmir İl Kalite Güvence Koordinatörlüğü görevlerine getirildi. Tıp fakültesi dışında, Aydın Sağlık Yüksek Okulu (ASYO) ve Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda ders vermiştir. 2006-2011 yılları arasında öğretim üyeliğine ek olarak, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi başhekim yardımcılığı görevini yürüttü. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisinde 2004-2010 yıllarında Yayın Kurulu üyeliği ve İstatistik Danışmanlığı yaptı. Çok sayıda uzmanlık, yüksek lisans ve doktora jürisinde görev almıştır. 2011 yılından beri TUBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması Sosyoloji Dalı Jüri Üyesi görevini sürdürmektedir. Uluslararası web tabanlı bir öğretim ortamı olan "Supercourse"da yazar ve tercüman olarak görev yapmaktadır. 2000 yılından bu yana üniversite bünyesinde yapılan Temel Eğitim Becerileri Kursunun sürekli eğitmeni; 2013 yılından beri de Sağlıkta Araştırma Kursunun sorumlusudur. 3 Avrupa Birliği, 1 UNDP/Sabancı Vakfı, 1 DPT olmak üzere 17 adet projede çeşitli görevler alan Okyay'ın ulusal ve uluslararası dergilerde özgün makaleleri yer almıştır.

Pınar Okyay, evli ve iki çocuk sahibidir.