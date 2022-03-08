Pınar Kaynak cinayetinde 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

TRABZON (DHA) - TRABZON'da ormanda cinsel saldırıya uğrayan, göğsüne bıçak saplanıp, başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak (24) cinayetiyle ilgili yargılanan Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak'a, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay, 15 Ağustos 2017'de Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eski hayvan barınaklarının yanındaki ormanda mahalleli, çıplak kadın cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarmanın yaptığı kontrolde göğsüne bıçak saplandığı ve başının taşla ezildiği belirlenen cesedin, 1 çocuk annesi Pınar Kaynak'a ait olduğu tespit edildi. İncelemede öldürülen Kaynak'ın üzerinde sperm izleri de saptandı. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, şüpheli A.K. ve N.B.'yi gözaltına aldı. Sorgularında suçlamayı kabul etmeyen 2 şüpheli, tutuklandı.

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Pınar Kaynak'ın babası Mehmet Kaynak, "Bugün kadınlar günü, hiçbir kadınımız, kız çocuklarımız öldürülmesin. Kadınlarımızı kollamak ve sevmek lazım. Bugün yapılan duruşmada hakim ve savcı, güzel karar verdi. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyorlardı. Cezaları, ağırlaştırılmış müebbet olarak verildi. Bizim gözümüz aydın. Çok yoğun duygular yaşıyoruz" dedi.