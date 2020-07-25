Pınar'ın en yakın arkadaşı: Doğum günümü 10 gün öncesinden kutladı, sanki öleceğini hissetti Muğla'da eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in en yakın arkadaşı Selver Gül, "Doğum günümü hep zamanında kutlardı. Aslında doğum günüm bugün, ama 10 gün öncesinden hediyesini alıp kutladı. Sanki öleceğini hissetti" ifadelerini kutladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in, evli ve bir çocuk babası olan eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından vahşi bir cinayete kurban gitmişti.Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan soğukkanlı katil, vahşi cinayeti itiraf etmişti. Pınar'ın en yakın arkadaşı Selver Gür'ün sözleri ise yüreklere işledi.

"SANKİ ÖLECEĞİNİ HİSSETTİ"

Sabah'ın haberine göre; Pınar'ın adeta öleceğini hissetmiş gibi kaybolmadan 10 gün önce kendisine doğum günü hediyesi alıp kutladığını anlatan genç kadın şöyle devam etti: "Normalde böyle bir şeyi yapmazdı. Doğum günümü hep zamanında kutlardı. Aslında doğum günüm bugün, ama önceden hediyesini alıp kutladı. Sanki öleceğini hissetti. Hediye olarak aldığı ayakkabıyı asla giymeyeceğim. Onu anı olarak hep saklayacağım. Pınar okulunu bitirdikten sonra İstanbul'a dönüp kendine ait bir iş yeri açmak istedi. Modaya ve giyim kıyafete düşkündü. Moda evi açmak istiyordu. Son konuşmamız Pınar kaybolmadan bir gün önce 15 Temmuz'da oldu. Derslerle ilgili konuştuktan sonra sohbetimizi bitti. Durduk yere 'Seni seviyorum Selver' dedi. Canım arkadaşım"

2 BİN SAATLİK TAKİP

Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pınar Gültekin'e ulaşmak için iğneyle kuyu kazdı. Genç kızı ve katili Cemal Metin Avcı'yı bulmak için yüzün üzerinde görgü tanığını dinlediği ve 2 bin saatlik görüntü izlediği ortaya çıktı