Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Şarkıcı Demet Akalın Pınar Gültekin'in bir erkek tarafından vahşice katledilmesiyle ilgili Twitter'dan "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya?" yazınca tepkilerin hedefi oldu.

Sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili Türkiye'den tepkiler yükselirken şarkıcı Demet Akalın'ın "O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile?" yorumunda bulunması tepki çekti.

"NASIL SIĞDIRDIN VARİLE?

Akalın Twitter hesabından Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili şunları yazdı: "Boğ! Öldür! Yak! Üstüne beton dök! Allah belanızı versin ya! O kadar iri ve uzun bir kızı nasıl sığdırdın varile? Beton dökmek ne ya?"

TEPKİ ÇEKTİ

Ünlü şarkıcının Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili böyle bir yorumda bulunması Twitter'da kullancıların tepkisini çekti.

Akalın'a tepki gösterenler şunları yazdı: