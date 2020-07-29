Pınar Gültekin'in katilinin eşi psikolojik destekle ayakta durmaya çalışıyor Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'nın eşi sürecin mağduriyetini yaşayan isimlerden 3,5 yaşında bir kızı da olan anne yaşadığı durumdan dolayı balkona bile çıkamıyor.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, geçtiğimiz hafta Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmüştü. Avcı'nın eşi de olayın hayattaki mağdurlarından biri. Yakınları ise kadının yaşadığı durumu "Şimdi ailesinin ve psikoloğun desteğiyle toparlanmaya çalışıyor" sözleriyle anlattı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı'nın eşi E.A., olaydan sonra kocasıyla birlikte yaşadığı evden ayrılarak ailesinin yanına yerleşti.

"BALKONA BİLE ÇIKAMIYORUM"

Psikolojik destek almaya başlayan E.A., belediyedeki işinden de izin aldı. Kız kardeşi ve annesinin desteğiyle 3.5 yaşındaki kızıyla birlikte süreci atlatmaya çalışıyor. E.A.'nın yaşadığı üzüntü ve stresi yakınlarına, "Balkona bile çıkamıyorum" diyerek ifade ettiği öğrenildi. E.A.'nın bir yakını Hürriyet'e, "Bu kadın da çocuğuyla birlikte olayın ikinci mağduru. Düzenli bir hayatı varken böyle bir şeye maruz aldı. Şimdi ailesinin ve psikoloğun desteğiyle toparlanmaya çalışıyor" dedi. E.A. geçen hafta avukatına boşanmak için vekâlet vermişti.