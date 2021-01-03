Pınar Gültekin'in katil zanlısının akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor çıktı

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak ikinci duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılacak. Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise mahkeme heyeti huzurunda savunma yapacak.

Saat 13.30'da başlayacak duruşmaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor.

RAPORLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanığın dinleneceği öngörülüyor. Sanık Cemal Metin Avcı'nın panik atak teşhisi ve Gültekin'in kesin ölüm nedenin saptanması için adli tıp kurumundan gönderilen raporların da duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor.

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

"AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLDUĞUNA DAİR RAPOR GELDİ"

CNN TÜRK muhabiri Fulya Öztürk, canlı yayında yarın görülecek mahkeme ve cinayete ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Sanık Cemal Metin Avcı katil zanlısının akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor geldi elimize ulaştı. Akıl sağlığı tam yerinde, ceza ehliyeti ise tam. Bir önceki duruşmada mahkeme katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair bir rapor istemişti.

"TEKRAR İSTENEN OTOPSİ RAPORU DA ÇIKTI"

Mahkeme başka ne tür raporlar istemişti? Pınar Gültekin'in otopsi raporunun yeninden hazırlanması istenmişti. O rapor da çıktı. Bu da yeni bir gelişme. Adli Tıp raporundaysa cesedin tamamının yanmış bu nedenle ölüm zamanının ve sebebinin belli olmadığına dair yani diri diri mi yakıldı yoksa boğulduktan sonra öldükten sonra o varile atıldığına yakıldığına dair Adli Tıp raporunda kesin bir belirti oluşturulamadı. Bunu söyleyelim bu da yeni bir bilgi. Raporda bu iki gelişme sıcak bir bilgi.

ZANLILARDAN BİRİ DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILACAK

Yarın ikinci duruşma olacak. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı Muğla Adliyesi'ndeki duruşmaya gelmeyecek. Bilişim sistemi ses ve görüntülü sistemle duruşmaya katılacak. Afyonkarahisar'da F Tipi cezaevinden katılacak duruşmaya. Kardeşi de tutuklanmıştı, hapisteydi. Yarın kardeşi Mertcan Avcı duruşmaya katılacak. Fiziken gelecek. Bunun da altını çizelim.

"KEŞİF RAPORU YARIN GELECEK"

Ve bir rapor daha yarın gelecek. Henüz gelmedi. Yarın sabah gelecek. Geçen hafta katil zanlısı Cemal Metin Avcı cinayet mahalline götürülmüş bir keşif yapılmıştı olay yeri inceleme ekipleriyle. Bilirkişi raporunun çıkması bekleniyor. Henüz bu rapor çıkmadı. Yarın sabah o bilirkişi raporunun çıkacağını belirtelim. Yani ilk duruşmada 9 Kasım'da Muğla Adliyesi'nde görülen 10 saat süren o duruşmanın sonucunda bu raporlar istenmişti. Ve 4 Ocak'a ertelemişti mahkeme ikinci duruşmayı. İşte o raporlardan biri olan Pınar Gültekin'in Adli Tıp raporu çıktı, ikinci olarak katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair rapor da çıktı. Katil zanlısının akli dengesinin yerinde olduğuna yani bu cinayeti planlı bir şekilde organize ettiğini, gayet aklının yerinde olarak bu cinayeti işlediğini artık kanıtlanmış oldu"