Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
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Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin cinayetle ilgili kızının arkadaşı olduğu ifade edilen Ceren'den şüphelendiklerini söyledi.

01.08.2020 09:06 | Son Güncelleme: 01.08.2020 10:16

Muğla'da 16 Temmuz günü kaybolduktan 5 gün sonra bir varilin içinde yanmış cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, kızının katili Cemal Metin Avcı'nın cinayeti tek başına işleyemeyeceğini söyledi ve "Bu katile cinayet sonrasında yardım edenler var. Planlı bir cinayet bu. Kızım, katilin bütün telefonlarını engellemiş, görüşmüyor onunla. Kızımı katilin arabasına binmesi için kandıranlar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz" dedi.

"CEREN YANINA GELEREK TEHDİT EDER GİBİ BİR KONUŞMA YAPIYOR"

Sabah gazetesinden Gül Kireklo'ya konuşan baba Sıddık Gültekin şunları söyledi "Bu katile cinayet sonrasında yardım edenler var. Planlı bir cinayet bu. Kızım, katilin bütün telefonlarını engellemiş, görüşmüyor onunla. Kızımı katilin arabasına binmesi için kandıranlar olduğunu düşünüyorum. Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz. Kızımın kaybolmadan önce bir AVM'de yemek yerken görüntüleri ortaya çıktı. Burada Ceren yanına gelerek, onunla tehdit eder gibi bir konuşma yapıyor. Sonra da kızım, o adamın arabasına biniyor.

"CEREN AYNI ZAMANDA KATİLİN BARINDA ÇALIŞIYORDU"

Ceren ortaya çıksın ve bütün bildiklerini anlatsın. Kızım henüz kayıp olduğunda (Ceren) polis merkezine geldi, ifade verdi. Bahçedeydik. Bize hiçbir şey demedi. Bu nasıl arkadaşlık. Arkadaşının başına böyle bir şey gelmiş, ailesi Muğla'ya gelmiş, yanlarına gelip, birkaç kelime etmez mi? Ceren aynı zamanda katilin barında çalışıyordu.

"PINAR 1.80 BOYUNDA KATİL CILIZ, NASIL TAŞIYACAK O VARİLİ?"

Kızımın evine girdiğimizde, eve dönecekmiş gibi her şeyi bırakmış. Yemek yemiş, bulaşığını bırakmış. Niye? Eve döneceğini düşünmüş çünkü. Ama bir daha haber alınamıyor. Bu katile yardım edenler mutlaka var. 1.80 boyunda kız Pınar, katil cılız. Nasıl taşıyacak o varili. Fizik kurallarına aykırı.

"O ANLAR BEYNİMİN İÇİNDE DÖNÜYOR"

Bütün kadınlar tehdit altında. Uyusam uyuyamam. O anlar beynimin içinde dönüyor. Nasıl öldürdü, nasıl yaktı, nasıl beton döktü kızımın üzerine. Kızımın acısı yüreğimde. Kuş gibi çırpınıyor baba yüreğim. Bu nasıl bir ölüm. Yüreğim dayanmıyor. Prensesim, birtanem, kelebeğim, nazlı kuzum. O anlar da hissettikleri içimi titretiyor. Bu katil belasını bulmadan bu acı içimizden hiç çıkmayacak.

Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz

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