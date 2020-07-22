Pınar Gültekin hakkında çirkin paylaşımda bulunan şoför işten çıkarıldı
MUĞLA'da vahşice katledilen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan özel halk otobüs şoförünün sertifikası iptal edildi.
22.07.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:36
MUĞLA'da vahşice katledilen Pınar Gültekin hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan özel halk otobüs şoförünün sertifikası iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'den yapılan açıklamada, "İBB olarak hiçbir şekilde; bir özel halk otobüsü şoförünün dün kaybettiğimiz Pınar Gültekin ve genel olarak kadınlar hakkında sosyal medyada kullandığı ifadeleri kabul edemeyiz. Kendisinin sertifikası iptal edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA