Pınar Aylin, Kavun Festivalinde jüri üyeliği yapacak

08.08.2019 10:46

İzmir'in Urla ilçesindeki Nohutalan Mahallesi'nde düzenlenecek olan Kavun Festivalinde jüri üyeliği yapacak olan sanatçı Pınar Aylin, yarışma öncesi mahalleye gelerek muhtar Aydın Eroğlu ile kavun tarlalarını gezdi, hasat hakkında bilgiler aldı.

Urla ilçesindeki Nohutalan Mahallesi'nde Kavun Festivali bu yıl 24 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenecek. Festivalde jüri üyeliğini üstlenecek Pınar Aylin de, mahalleye geldi. Muhtar Aydın Eroğlu ile bir araya gelen sanatçı, kavun tarlalarını gezdi, hasat hakkında bilgiler edindi.

Uzun zamandan beri Çeşme Germiyan'da yaşadığını bu yöreleri iyi bildiğini belirten Aylin, "Bu topraklarda atalardan kalma tohumlardan ürün alınmakta. Özellikle bunun için burdayım. Yazın bol bol tüketilmesi tavsiye edilen kavun aynı zamanda lezzetli bir besin kaynağıdır. Yaptığım araştırmalarda, tıp uzmanları ile yaptığım konuşmalarda; bu yörede yetişen, doğal gübre ile beslenen kavunların beta karoten açısından zengin olduğunu, bunun da göz sağlığına olumlu etkiler verdiğini öğrendim. Kilo vermeye, doğurganlığın artırılmasından bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar pek çok faydası da var. Cildin ışıl ışıl parlamasını ve sağlıklı görünmesini de sağlıyor" diyerek bol bol kavun tüketilmesini önerdi.

Nohutalan Mahallesi Muhtarı Aydın Eroğlu da, 24 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek Nohutalan Kavun Festivaline vatandaşları davet etti. Eroğlu, "Misafirlerimiz sadece kavun değil, köyümüzde üretilen; süt, peynir, zeytin, zeytinyağını da alabilecekler" dedi - İZMİR

Kaynak: İHA