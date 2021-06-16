Pınar Aylin, Avrupa Müzik AŞ'ye açtığı davayı kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pınar Aylin, Avrupa Müzik AŞ'ye açtığı davayı kazandı

Pınar Aylin, Avrupa Müzik AŞ'ye açtığı davayı kazandı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Pınar Aylin, 2016'da Avrupa Müzik AŞ'ye karşı dava açtı.

Pınar Aylin, 2016'da Avrupa Müzik AŞ'ye karşı dava açtı. İzmir Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya göre Aylin 1994'te Raks Müzik için "Ben Bahara Hazırım", "Güneşten" ve "Ay Işığında" adlı üç albüm yaptı. Söz konusu albümler, yıllar içinde 3 müzik şirketi arasında el değiştirdi.

Durumu fark eden Aylin, şarkılarının kullanımının durdurulmasını istedi. Aylin'in avukatı Erdem Meço, dava dilekçesinde sanatçının seslendirdiği şarkıların dijital ortamda kullanılmamasını istedi. Şirket avukatı Akif Temel ise, sanatçının imza attığı sözleşme ile tüm haklarının devrine onay verdiğini öne sürdü.

TEDBİREN DURDURDU

Mahkeme, yargılama devam ederken 10 bin TL teminatla, eserlerin dijital ortamda kullanılmasını tedbirden durdurdu. Mahkeme, tarafların savunma ve delillerini topladıktan sonra kararını verdi. Kararda, sanatçıya ait eserlerin, dijital müzik platformları ve GSM operatörleri üzerinde kullanımının mali haklara tecavüz oluşturduğuna hükmedildi. Mahkeme, yapılan işlemin tespiti ve durdurulmasına karar verdi.

EMSAL NİTELİKTE

Şirket avukatı kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11 Hukuk Dairesi, istinaf başvurusunu reddetti. Şirket avukatı bu kez Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de, istinaf mahkemesinin verdiği kararı yerinde bularak onadı. Kararla birlikte, Aylin'e, şirkete karşı tazminat davası açma yolu da açıldı. Öte yandan anılan Yargıtay kararının, benzer sorunu yaşayan binlerce sanatçı için emsal teşkil ettiğine vurgu yapılıyor.

Kaynak: Hürriyet

Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay son yolculuğuna uğurlandı
Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, art arda aşk pozlarını paylaştı
Eski aşkı İrfan Özçelik'e geri dönen Deniz Seki, art arda aşk pozlarını paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Boris Johnson Fahrettin Altun Jens Stoltenberg
Magazin Hadise Emel Sayın Tamer Levent Burak Yamantürk
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pınar Aylin, Avrupa Müzik AŞ'ye açtığı davayı kazandı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 09:16:50. #1.13#

title