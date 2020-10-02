Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi
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Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi

02.10.2020 21:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 21:18

Çocuklar Duymasın dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pınar Altuğ, makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı. Kendisine gelen olumsuz yoruma cevap veren ünlü isim yine gündeme oturdu.

Çocuklar Duymasın dizisinin final yapmasının ardından yeni bir projeye kadar ekranlara ara veren Pınar Altuğ, makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı.

Sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaşan Pınar Altuğ olumsuz yorumlarla karşılaştı. Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçileri tarafından beğenilmedi.

Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Olumsuz yorumu affetmedi

"ASLA KALBİ GÜZELLEŞTİRMİYOR"

Bir takipçisi Altuğ'un fotoğrafının altına "Demek ki para her şeyin çözümü değilmiş' yazması dikkatlerden kaçmazken ünlü ismin kısa süre sonra takipçisine verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ takipçisine "Evet mesela asla kalbi güzelleştirmiyor" yanıtını verdi.

Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Olumsuz yorumu affetmedi
Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi
Haber Yorumları (1)
AHMET: midem kalktı ha. . . . .
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