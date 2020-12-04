Pınar Altuğ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?
Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Pınar Altuğ hayatı ve biyografisi nedir?
Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Pınar Altuğ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
PINAR ALTUĞ KİMDİR?
2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994'de Miss Turkey seçildi. Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve Türk halkının sevdiği bir isim haline geldi. Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı. 17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'da İşletme bölümünü okudu.
21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. Sunuculuk kariyeri 1995 yılında magazin programları sunmasıyla başladı.Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.
Dizi Türkiye'de izlenme rekorları kırdı ve 2005 yılına kadar yayınlanmaya devam etti. Meltem karakteriyle şöhreti yakaladı ve büyük firmaların reklam yüzü oldu.
2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu.
SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR
1999 – Pınar'ın Yemek Zevki
2004 – Türkiye'nin Yıldızları
2007 – Sizi Böyle Alalım
2007 – Bir Dilek Tut
2007 – Mucizeler Gecesi
2008 – Pınarın Günlüğü
2009 – Bir Şarkısın Sen
2012 – Bir Şarkısın Sen
FİLMLERİ
1999 – Kurt Kapanı
2001 – Çocuklar Duymasın
2002 – Reyting Hamdi
2004 – Omuz Omuza
2005 – Davetsiz Misafir
2006 – İlk Aşkım
2006 – Deli Dolu
2009 – Aile Reisi
2010 – Çocuklar Duymasın