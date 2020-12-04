Pınar Altuğ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?
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Pınar Altuğ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

04.12.2020 00:08 | Son Güncelleme: 04.12.2020 00:12
Pınar Altuğ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Pınar Altuğ hayatı ve biyografisi nedir?

Miss Turkey seçilen Pınar Altuğ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Pınar Altuğ hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PINAR ALTUĞ KİMDİR?

2 Eylül 1974 doğumludur. Liseyi Saint Benoît Fransız Lisesi"ni bitirdi. 1994'de Miss Turkey seçildi. Pınar Altuğ, çocuklar duymasın adlı dizide tanındı ve Türk halkının sevdiği bir isim haline geldi. Mankenlik kariyerine henüz lise ikinci sınıftayken başladı. 17 yaşındayken babası vefat etti. Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'da İşletme bölümünü okudu.

Pınar Altuğ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

21 yaşındayken "Miss Turkey" adlı yarışmada birinci olarak adını iyiden iyiye duyurmaya başladı. Türkiye güzeli seçildikten sonra öğrenimini yarıda bıraktı. Sunuculuk kariyeri 1995 yılında magazin programları sunmasıyla başladı.Asıl çıkışını 2002 yılında yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide canlandırdığı Meltem karakteriyle yaptı.

Dizi Türkiye'de izlenme rekorları kırdı ve 2005 yılına kadar yayınlanmaya devam etti. Meltem karakteriyle şöhreti yakaladı ve büyük firmaların reklam yüzü oldu.

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlendi. Yaş farkı nedeniyle bu evlilik uzun süre konuşuldu.

SUNUCULUK YAPTIĞI PROGRAMLAR

1999 – Pınar'ın Yemek Zevki

2004 – Türkiye'nin Yıldızları

2007 – Sizi Böyle Alalım

2007 – Bir Dilek Tut

2007 – Mucizeler Gecesi

2008 – Pınarın Günlüğü

2009 – Bir Şarkısın Sen

2012 – Bir Şarkısın Sen

Pınar Altuğ kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır?

FİLMLERİ

1999 – Kurt Kapanı

2001 – Çocuklar Duymasın

2002 – Reyting Hamdi

2004 – Omuz Omuza

2005 – Davetsiz Misafir

2006 – İlk Aşkım

2006 – Deli Dolu

2009 – Aile Reisi

2010 – Çocuklar Duymasın

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